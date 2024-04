“Respetamos la decisión de la Fiscalía”: la posición del Gobierno frente al llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe

Para el Ministro, la posición clara del Gobierno es respetar la independencia de poderes, “así como lo hemos hecho en el pasado”, asegurando que no se emitirán conceptos ni cuestionamientos ante las decisiones de los jueces y fiscales. “Acá se abre un escenario que no es judicial en el que no interviene el Gobierno. Es el devenir normal de un proceso judicial”.