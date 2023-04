Atención: Felipe Rocha, dueño de ‘pirámide de millonarios’, fue denunciado por estafa agravada

Desde que estalló el escándalo contra Felipe Rocha Medina, un empresario y ganadero del país, se han presentado varias movidas de la familia para intentar solucionar el gran problema que tiene el joven que metió a, por lo menos, 82 inversionistas a un “fondo ganadero” que resultó puro cuento y terminó siendo una estafa.

Rocha no ha dejado de contestar su celular y les ha respondido a las víctimas que se han comunicado para preguntarle sobre los recursos que le entregaron. Sin embargo, las respuestas no son suficientes porque, aunque el empresario les ha dicho que les devolverá todo el dinero, lo cierto es que su capital no le alcanza para pagar los más de 70 mil millones de pesos que le entregaron a lo largo de varios años.

En medio de todo eso que ha ocurrido en los últimos días, el abogado Jaime Lombana reveló que recibió poder por parte de uno de unas las víctimas para interponer una denuncia contra Felipe Rocha por varios presuntos delitos.

El abogado le dijo a SEMANA que sus representados se sienten estafados y que quisieron iniciar las acciones legales para solucionar este caso.

“Se presentó una denuncia por los delitos de estafa agravada en concurso con un sinnúmero de documentos privados y uso de documentos falsos y un concierto para delinquir agravado. Es una clara tipicidad de cuello blanco, nociva y de engaños para inducir al error”, dijo el reconocido abogado.

Agregó que sus representados tienen declarados todos sus recursos económicos, incluso, la inversión que se hizo en dicho ‘fondo ganadero’. “Mis representados son unas personas correctas que con unos recursos tributariamente declarados, pusieron sus ahorros a recaudo de Felipe Rocha y los embaucó con mentiras”.

Felipe Rocha Medina es un empresario y ganadero del país. Aprovechando su prestigio, fue involucrando a sus amigos en un “fondo ganadero” con el que prometía rentabilidades del 30 por ciento sobre el capital aportado. - Foto: suministradas a semana api

Lombana agregó que es importante que la Fiscalía General de la Nación investigue a fondo este caso y que él no tiene conocimiento de arreglos directos que esté haciendo Felipe Rocha, pero advirtió que si eso es real “se constituye un nuevo delito por cuando esa conducta encubre lo que pasó y afecta a las demás víctimas”.

La denuncia se sustenta en que Rocha prometió, basado en su experiencia ganadera, un rentable negocio y posteriormente no respondió a los representados por Jaime Lombana, que invirtieron más de 4 mil millones de pesos.

“Fueron objetos de una estafa por parte del señor Rocha y una organización criminal de cuello blanco que debe asumir sus consecuencias. La investigación determinará si hubo captación masiva de dineros”.

Jaime lombana Abogado - Foto: guillermo torres

SEMANA conoció que Rocha Medina empezó a contactar a los pequeños inversionistas que le entregaron montos que no superan los 50 millones de pesos para devolverles el capital invertido. No obstante, el número de personas que entregaron ese monto no son muchos y realmente el problema no se soluciona con esa devolución.

Fuentes cercanas a Rocha confirmaron que esas devoluciones se estarían haciendo con recursos familiares y pensando en que dichas personas no pertenecen a la élite colombiana y se trata de personas humildes que hicieron grandes esfuerzos para conseguir ese dinero pensando en obtener las jugosas rentabilidades que les ofrecía el empresario.

Además, los abogados de Rocha están analizando la manera de solucionar el problema a los grandes inversionistas donde hay personas que metieron desde 500 millones hasta los 10.000 millones de pesos. Ahí está el verdadero problema, se habla de la creación de una fiducia, de un fondo o de una S. A. S., pero si eso ocurre, la Superintendencia de Sociedades podría intervenir. Sumado a ello, si los inversionistas recuperan su dinero y no lo declararon, podrían someterse a una investigación por enriquecimiento ilícito.

Ganado vacuno - Foto: Fedegan

Se estima que el capital del empresario Rocha asciende a los 22.000 millones de pesos por un apartamento en Bogotá, otro en Miami y una casa campestre en Anapoima, pero el dinero no alcanzaría para devolverles el capital a las víctimas. Además, algunos bienes tendrían hipoteca o leasing habitacional.

Lo cierto es que están buscando la manera de solucionar el asunto que, sin duda, no será fácil. Se rumora que la familia del empresario quiere ayudarlo a pagar sus deudas, pero tendrían que vender todas las propiedades y ahí hay diferencias entre los familiares.