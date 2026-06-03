El agro pierde impulso: clima, fertilizantes y exportaciones ponen presión sobre uno de los motores económicos del país

Después de convertirse en uno de los principales motores del crecimiento económico colombiano durante 2025, el sector agropecuario comenzó 2026 mostrando señales menos favorables.

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Así lo plantea la más reciente Radiografía Trimestral del Sector Agropecuario Colombiano, elaborada por el equipo de investigaciones agroindustriales de Bancolombia.

El agro pasó de liderar parte de la recuperación económica nacional a enfrentar presiones derivadas del clima, mayores costos productivos, incertidumbre internacional y un panorama financiero menos favorable para productores y exportadores.

Las cifras reflejan ese cambio. Durante el primer trimestre de 2026, el PIB agropecuario registró una caída real de 1,4 %, contrastando con el crecimiento de 3,1 % observado durante 2025.

Buena parte de este retroceso estuvo explicado por el comportamiento del café, cuyo PIB cayó 30,5 %, mientras pesca y acuicultura retrocedieron 19,5 %. También aparecieron disminuciones importantes en cultivos como arroz (-17,5 %), cacao (-22,8 %) y cítricos (-4,5 %).

No todos los segmentos muestran deterioro. Actividades como leguminosas crecieron 14,7 %, la caña panelera avanzó 7,6 %, las flores 7,3 % y otras frutas alrededor de 4,1 %, ayudando a que los cultivos distintos al café mantuvieran un crecimiento agregado de 3,8 %.

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El clima vuelve a posicionarse como una de las mayores preocupaciones. Según estimaciones citadas en el informe, existe una probabilidad superior al 82 % de presencia del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Incluso, la probabilidad de un evento catalogado como “muy fuerte” podría alcanzar aproximadamente 31 % hacia inicios de 2027, generando alertas sobre productividad agrícola, energía y alimentos.

El agro continúa siendo uno de los sectores más sensibles a factores internacionales. Foto: Getty Images

La coyuntura internacional también aumenta presión. Los precios internacionales de fertilizantes como la urea y el DAP aumentaron más de 25 % desde el inicio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El impacto podría sentirse gradualmente en Colombia: mientras la urea internacional registró incrementos cercanos al 82 % entre febrero y abril, los precios locales todavía muestran aumentos inferiores, reflejando rezagos entre mercados internacionales y nacionales.

Pese al deterioro interno, las exportaciones agropecuarias continúan mostrando dinamismo. Durante 2025, las exportaciones agregadas del agro crecieron aproximadamente 33 % en dólares, superando ampliamente manufacturas (5 %) y contrastando con la caída de combustibles e industrias extractivas (-8 %).

El café verde exportó cerca de US$ 5.783 millones, flores US$ 2.389 millones, banano US$ 1.337 millones y aguacate Hass cerca de US $375 millones.

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El sector pecuario continúa siendo otro soporte importante. El PIB ganadero creció 6,4 % durante el primer trimestre del año luego de aumentar 8,1 % en 2025. El ganado porcino aumentó 16,4 %, la leche cruda 8,3 %, los huevos 6,6 % y la producción avícola 3,5 %. Además, la producción agregada nacional de proteína animal es aproximadamente 40 % superior frente a hace diez años.

Más allá de un trimestre negativo, el mensaje parece claro: el agro colombiano continúa mostrando capacidad exportadora y productiva, pero entra en una etapa donde clima, geopolítica, costos y financiamiento podrían determinar buena parte de su comportamiento económico durante los próximos años.