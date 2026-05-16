Uno de los sectores agropecuarios que más crece en Colombia es el de la porcicultura. Para 2025, la producción de carne de cerdo nacional alcanzó las 663.875 toneladas, un incremento del 9,1 por ciento en comparación con 2024. “Esta evolución es el reflejo de una producción sostenible y constante”, aseguró Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia.

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Como administradores del Fondo Nacional de la Porcicultura, Porkcolombia creó un área de comercialización para acompañar al sector en los procesos de gestión y riesgo comercial, fortalecer las habilidades en ventas y guiar la diversificación de cortes y productos cárnicos de su portafolio.

A esto se suma la inversión en estrategias de promoción del consumo, posicionamiento, programas de sanidad, sostenibilidad, comercialización y tecnificación, acciones que han permitido elevar el estándar de competitividad de la industria.

Otro aspecto clave en este avance ha sido el cambio en las dinámicas del mercado, impulsado por campañas que, más allá de promocionar un producto, buscan educar al consumidor y resaltar su alto perfil nutricional. Por eso, el cerdo dejó de ser una proteína de festividades y se convirtió en un alimento cotidiano.

Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia. Foto: Porkcolombia

“El salto en el consumo per cápita es, probablemente, el caso de éxito de marketing agropecuario más importante del país en la historia reciente”, aseguró Fajardo. La Asociación es hoy en día el tercer gremio más grande de Colombia en generación de valor agregado y PIB subsectorial.

Un sector sano

El bienestar en la producción primaria es uno de los principales compromisos de Porkcolombia. En esa línea, han verificado que 309 predios cumplan con buenas prácticas ganaderas, que garanticen el control sanitario de los animales, la bioseguridad, el uso adecuado de medicamentos, la calidad del agua y del alimento, el manejo de los registros de la granja, la gestión ambiental y el bienestar animal a lo largo de toda la cadena productiva.

Uno de los logros más importantes para el sector llegó en 2026, cuando la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) avaló a Colombia como país libre de gastroenteritis transmisible porcina.

Además, a través del programa de peste porcina clásica (PPC), se ha conseguido que el 95 por ciento de la producción nacional tecnificada esté libre de esta enfermedad, garantizando así un producto sano y alineado con las exigencias del mercado.

Por otro lado, “la porquinaza ha dejado de ser un residuo para transformarse en un fertilizante orgánico de alto valor, aportando nutrientes al suelo y cerrando un ciclo productivo que minimiza el impacto ambiental. Hemos trabajado para que la ruralidad se nutra y apalanque con su entorno para que sea más rentable y sostenible”, explicó Fajardo.

Comercialización de carne de cerdo. Foto: Porkcolombia

Actualmente, según datos de Porkcolombia, hay un potencial de aprovechamiento de 16,5 megatoneladas de porquinaza líquida/año como biofertilizante que representaría un ahorro promedio de 119 millones de pesos mensuales por granja.

“Para la década del 2030 el sector porcicultor se proyecta como líder del agro colombiano”, sostuvo Fajardo.

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La evolución del consumo