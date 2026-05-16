María Yineth Morales Barreto es una mujer campesina de cuarta generación de Rovira, Tolima, enfermera de profesión y máster en Gerencia de Proyectos. Se ha dedicado, prácticamente, toda su vida a sembrar café junto con sus hermanos, y el año pasado llegó a un acuerdo con un cliente chino para vender toda su cosecha de 2026. Ya mandó los primeros 100 kilos con su marca Tres Marías.

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“La Cancillería hizo la convocatoria para llevar caficultores a China; me inscribí y pasé. Fue como ver la luz en medio del caos, porque nuestra producción está influenciada por variables como el clima y el dólar, y tener una oportunidad de esas fue muy valioso. Fui a la feria Hotelex, donde pude dar a conocer mi café y hacer negocio”, contó Morales.

María Yineth Morales fue en 2025 a la feria Hotelex, en China. Foto: Cortesía María - API

La productora relató, además, que durante la feria conoció a un empresario que se interesó por su café, la invitó a Chengdú para conocer su equipo de trabajo y su familia, y probaron su café en diferentes métodos.

“Ya confirmado el acuerdo con el señor, entré a una ruta de internacionalización con la Cancillería y ProColombia. Ahí me enseñaron sobre costos, aranceles y aduanas, cosas de las que yo no tenía ni idea. Ya tramitamos el primer envío de café honey y castillo; nos están pidiendo microlotes y la idea es mandarles cada vez más”.

De hecho, quienes compraron el café a Tres Marías crearon una marca en China que se llama Hey Goo. “Exportar mi café a un mercado exigente como este es sinónimo de orgullo y crecimiento cultural”, afirmó.

La historia de María Yineth no es un caso aislado; refleja el momento que vive el café colombiano en Asia. Pese a que el año pasado las exportaciones a China cayeron un 25 por ciento –de 465.855 sacos de 60 kilos a 348.306–, este sigue siendo un mercado vital para Colombia y tanto el sector público como el privado están haciendo importantes apuestas e inversiones a fin de consolidarlo.

Para este año, las proyecciones apuntan a que la producción nacional puede disminuir por las lluvias excesivas, pero se priorizará la exportación a mercados como el chino, que valoran la calidad.

En el panorama general, aunque para 2025 en Colombia se registró una reducción del 2 por ciento en la producción de café, hubo un crecimiento del 6,5 por ciento en exportación (13,14 millones de sacos de 60 kilos) y un aumento de 51 por ciento en el precio de referencia de la carga interna en lo corrido del año.

Según el boletín cafetero de Asoexport y Analdex, este producto representó el 11,7 por ciento de las exportaciones totales del país, el 22 por ciento de las no minero-energéticas y el 38 por ciento de las exportaciones del grupo de agro, alimentos y bebidas.

Además, el valor de las exportaciones en 2025 fue el más alto en la historia del país, con 6,48 mil millones de dólares, 66,7 por ciento más que en 2024.

El café colombiano es uno de los favoritos en China. Foto: Kantar

En cuanto a los principales destinos de exportación, el boletín indica que son Norteamérica (48,5 por ciento), Unión Europea (26,7 por ciento) y países del Lejano Oriente (13 por ciento), como Japón, Corea del Sur, China y Malasia, aunque estos últimos registraron un decrecimiento del 1,3 por ciento.

La internacionalización

Una de las estrategias que busca impulsar la exportación de café a China es la Ruta del Café y el Cacao, un plan de la Cancillería de Colombia que pretende posicionar a los pequeños productores colombianos de cafés especiales en mercados internacionales de alto valor.

“El propósito es conectar directamente a los productores con compradores internacionales, reducir intermediarios, dignificar sus ingresos y visibilizar al campesinado colombiano como protagonista de la oferta exportable del país”, destacó Rubén Pineda, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para esto, en alianza con diferentes asociaciones de productores de departamentos como Antioquia, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, han estado recibiendo orientación en requisitos para exportar al mercado chino, documentación y trámites necesarios, calidad, trazabilidad y presentación del producto, relacionamiento comercial y negociación internacional, así como inserción al mercado asiático y sus oportunidades.

La Cancillería de Colombia y la Unidad Solidaria articularon capacidades, recursos y misiones institucionales para asegurar la participación de 20 productores y asociaciones cafeteras en Hotelex Shenzhen 2025. Foto: Cancillería de Colombia-API

“Además de los mercados tradicionales, en esta estrategia hemos identificado un potencial muy importante en países de Asia y Europa, donde el interés por los cafés especiales colombianos viene creciendo de manera sostenida. Entre los mercados en los que ya se han abierto puertas se encuentran China, Alemania, España, Marruecos, Italia y Rumania”, indicó Pineda.

Mientras Morales ya logró mandar sus primeros 100 kilos de café al país asiático, hay más mujeres que están en el proceso de cumplir ese sueño. Una de ellas es Lina Rubio, psicóloga social, productora y asociada de Procord, de Córdoba, Quindío, quien también tuvo la oportunidad de estar en Hotelex y ver las posibilidades de exportación que hay.

“Somos una asociación de 25 cafeteras y aplicamos a muchas convocatorias todo el tiempo, pero no a todas pasamos. Estar en China y darme cuenta de que a la gente de afuera, que no sabe que existimos, le gusta nuestro café es gratificante”.

Sin embargo, fue enfática en que muchas productoras de la asociación no saben el verdadero valor de su café e incluso ni siquiera lo han probado porque “lo venden todo y a lo que les den”. Por ende, están en proceso de aprender más sobre exportación y mejorar sus cosechas.

“Los chinos nos iban a visitar en marzo para hacer negociaciones, pero por la guerra no han podido venir. Entonces, mientras tanto, estamos trabajando entre nosotros para mejorar las falencias que veamos y lograr exportar a China como pequeña asociación. Ojalá que el Gobierno cumpla con el apoyo que nos prometió”, dijo Rubio.

En China tomar café dejó de ser una moda pasajera: hoy los jóvenes beben hasta tres tazas diarias. Foto: iStock

El mercado chino

Gao Jinbao, consejero económico y comercial de la Embajada de China en Colombia, contó que la tasa de consumo de café en ese país es superior al 30 por ciento.

“En China normalmente consumimos mucho té, pero hoy por hoy es el mercado emergente de café más grande del mundo. Prácticamente, tomar café en China está de moda. En 2023, el consumidor chino promedio tomó más de 16 tazas de café al año; en 2024, 22 y para 2025, unas 30. Los jóvenes se toman entre dos y tres tazas de café diarias”, explicó.

Según Jinbao, las exportaciones de café de Colombia a China en los últimos años han mantenido un rápido crecimiento, poniendo al país en el top tres de lugares a los que el gigante asiático más les compra este producto, solo detrás de Etiopía y Brasil.

Gao Jinbao, consejero económico y comercial de la Embajada de China en Colombia. Foto: Embajada de China en Colombia-API

“Más de un 20 por ciento del café que se compra es colombiano. El café colombiano goza de una gran popularidad en el mercado chino. Su aroma único, rico sabor y alta calidad resultan muy llamativos para los consumidores chinos”, destacó el consejero.

No obstante, señaló que el precio era “bastante alto” y esto llevó a varios compradores chinos en 2025 a adquirir café de otros países, especialmente de Etiopía.

“A pesar de la calidad, los compradores chinos tienen otras opciones. El café colombiano está sujeto a un arancel de 8 por ciento; no es muy alto, pero hay países en los que es cero. Colombia tiene que encontrar un equilibrio entre el precio y el volumen de exportación a China para no perder participación en este país emergente”.

Jinbao agregó que es esencial el ingreso de cafeterías colombianas al país para que haya mayor divulgación de los productos, participar en eventos de promoción y atraer inversión china de empresas líderes en el sector.

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“A mi juicio, Colombia tiene el mejor café del mundo y estamos dispuestos a apoyar tanto al sector privado como al público para hacer más divulgación y promoción en el mercado chino”, puntualizó el consejero.