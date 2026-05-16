Colombia tiene una de las mayores fronteras agrícolas de América Latina, pero buena parte de su potencial sigue sin aprovecharse. Para Diego Chona, partner at Patria Investments, Head Latam ex Brazil Private Equity, el país apenas está comenzando a dimensionar sus oportunidades. “Actualmente hay cerca de 5 millones de hectáreas en uso, pese a que el país cuenta con una capacidad productiva mucho mayor”.

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Patria, gestor de activos que administra recursos por más de 53.000 millones de dólares en el mundo, ha invertido más de 7.000 millones de dólares en Colombia, principalmente en el agro, un sector que, según Chona, pasó de representar el 8 por ciento del PIB a superar el 11 por ciento en los últimos años. “Me atrevo a decir que somos uno de los principales inversionistas en el país”, afirmó.

Para el experto, el país cuenta con ventajas competitivas muy importantes frente a otros países de la región, especialmente en productos donde ya ha demostrado liderazgo internacional, como el café y las flores. Sin embargo, considera que uno de los mayores potenciales está en las frutas, un segmento que todavía no ha sido totalmente desarrollado.

Por eso, además de financiar y ofrecer asistencia técnica, para Patria es fundamental trabajar en conjunto con los agricultores, no solo para analizar la demanda de frutas en Asia o Europa, sino también para invertir y encontrar compradores. “Lo más importante es cómo cerrar el ciclo y darle tranquilidad al agricultor de que va a haber un comprador del otro lado”, aseguró.

Diego Chona Beltrán Partner at Patria Investments, Head Latam ex Brazil Private Equity Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

De igual manera, indicó que se debe aprovechar el potencial de regiones como la altillanura para aumentar la producción de alimentos y reducir la dependencia de importaciones en productos como el maíz o la soja, lo cual, además de generar soberanía, menor dependencia y empleo, aportaría al desarrollo.

Chona destacó la importancia de avanzar bajo modelos sostenibles y con estándares ambientales cada vez más exigentes. “Va a llegar un momento en que el comprador va a exigir saber de dónde vino su producción y bajo qué procesos fue cultivada”. Además, resaltó la necesidad de desarrollar insumos agrícolas en el país y apostar por tecnologías que permitan una producción más eficiente y sostenible.

Patria avanza en la producción de insumos y fertilizantes líquidos adaptados a las necesidades reales del agricultor, así como en una empresa enfocada en su distribución, que hoy vende cerca de un billón de pesos y trabaja con alrededor de 52.000 productores.

Replicar la experiencia brasileña

El modelo de esta empresa de origen brasileño también se ha centrado en estar presentes desde el inicio del camino de los productores. En el vecino país, por ejemplo, lograron trabajar de la mano con cultivadores de café y açaí para acompañarlos con asistencia técnica, producción sostenible y posicionamiento del producto en Estados Unidos y Europa.

El chontaduro es considerado una fruta exótica y de gran sabor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Chona, el crecimiento internacional del açaí demuestra cómo un producto agrícola puede transformarse en una oportunidad de desarrollo regional cuando existe articulación entre productores, industria y mercados internacionales.

“Lo que hacíamos era procesar el café y llevarlo a diferentes compañías para sus máquinas dispensadoras. Con eso lográbamos cerrar un ciclo muy importante y garantizar una buena producción con un comprador del otro lado”, resaltó Chona sobre la experiencia que buscan replicar en Colombia.

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Igualmente, aseguró que “sin el cierre, no hay forma de que funcione el negocio”. Por eso, la apuesta en el país es trabajar de la mano con los agricultores y convertirse en un aliado estratégico para fortalecer cadenas productivas relacionadas con frutas tropicales, café y cacao.