Famosa actriz de ‘La venganza de Analía’ habló de situación y expuso que fue víctima de acoso sexual: “Me hizo firmar un documento”

Viviana Santos conquistó al público colombiano con su trabajo en la televisión nacional, brillando con papeles en producciones como La venganza de Analía, Mentiras perfectas e Isa TK+.

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Pese a este reconocimiento, la artista llamó la atención de los curiosos tras conceder una entrevista en la que soltó una fuerte revelación acerca de un situación que atravesó en un rodaje. La mujer afirmó que fue víctima de acoso sexual, contando detalles en su nuevo libro Diario de una ilusa.

Viviana Santos habló con Lo sé todo, donde quiso mencionar que esta dura experiencia no venía de la mano de ningún canal o empresa grande, pues todo estaba atado a un hombre con el que compartió un proyecto en el pasado.

“Yo también sufrí una situación de acoso, no en ningún canal, pero sí con una persona específica con la que hice un proyecto”, dijo en el medio.

“Encontré la forma de exorcizarlo a través de mi libro y en mi libro cuento la experiencia exactamente como ha sucedido, solo que sin nombres propios”, agregó.

Aquel hombre, según contó la artista, le hizo firmar un documento en el que se blindaba de cualquier cosa legal, evitando que se le dañara la imagen o la reputación en dado caso.

“Esa persona me hizo firmar un documento en el que yo no puedo denigrarle su nombre ni nada. Entonces, la única forma que yo usé, como pues, que pude realmente tener voz, fue por medio del personaje de Amanda en el libro”, comentó.

“Si yo lo hablo así no más, me van a juzgar. Yo prefiero que entiendan la psicología del personaje en el libro y ya de ahí saquen sus conclusiones”, aseveró, indicando que todo lo basaba en quienes conocían la historia.

Viviana Santos recordó las denuncias que salieron a la luz, mencionando que entró en un conflicto emocional por no haber hablado de esto antes.

“Me he preguntado mucho eso, yo por qué no soy capaz de decir: ‘es que esta persona, esto, esto, esto’, como están saliendo todas estas valientes a hacerlo. Y no me he podido responder el porqué”, comentó.

“No sé si me traumatizó o siento que de repente me han traumatizado todas esas microexperiencias que me han pasado a lo largo de mi vida”, agregó.

Al referirse a la problemática, señaló en Lo sé todo que este tema dejaba secuelas en las mujeres, cargando con un impacto que no era el correspondiente o el justo.

“El acoso en la vida de muchas mujeres está muy presente en general. O sea, no es solamente una experiencia, sino son muchas. Y uno termina preguntándose: ¿por qué yo? ¿Qué estoy haciendo yo mal para que eso me esté sucediendo a mí? ¿Qué señales estoy mandando? ¿Qué límites no sé que poner?”, afirmó.

Pese a que el formato de entretenimiento trató de averiguar sobre el hombre, la actriz se frenó y fue cortante, indicando que: “No puedo. En el libro está. Es la única forma en la que yo lo he podido hablar, a mi mejor amigo, a mi novio y en el libro”.