Demi Moore preocupa a sus seguidores tras aparición en Cannes, esta es la razón

La actriz estadounidense Demi Moore, de 63 años, se encuentra en el centro de la conversación mediática por su aparición en el Festival de Cine de Cannes 2026, que se celebra entre el 12 y el 23 de mayo en la ciudad de Cannes, Francia. Su presencia en la Croisette ha sido ampliamente comentada no solo por su rol dentro del panel encargado de seleccionar la Palma de Oro, sino también por su imagen en la alfombra roja, donde ha lucido una serie de looks de alta costura firmados por casas como Jacquemus y Gucci.

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Entre ellos, un vestido con efecto ‘confeti’ y otro conjunto en tonos violetas han sido tendencia, consolidando su estatus como referente de moda, aunque también han generado debates en redes sociales sobre su apariencia física y una visible delgadez que algunos usuarios han calificado como “preocupante”. Las críticas en torno a su imagen han sido impulsadas principalmente por comentarios en redes sociales y medios digitales que analizan su aspecto en cada aparición pública, en contraste con su larga trayectoria en Hollywood.

Moore, recordada por películas como Ghost y G. I. Jane, y reconocida recientemente por su regreso a la crítica con The Substance, mantiene una carrera marcada por premios como el Globo de Oro y nominaciones al Óscar, además de su influencia en la moda y el cine contemporáneo. En el plano personal, la actriz ha sido una figura constante en la prensa internacional por su vida familiar, especialmente por su matrimonio con el actor Bruce Willis, con quien tuvo tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah, y de quien se ha mantenido cercana tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta el actor.

Demandada ante el ICBF

Foto: instagram: @aidavictoriam

La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano reveló que fue denunciada ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada. Según relató la creadora de contenido en TikTok, funcionarios del ICBF llegaron hasta su vivienda para verificar las condiciones en las que permanecía el menor mientras ella participaba en el reality La mansión VIP, grabado en México.

Merlano aseguró que presentó pruebas sobre el cuidado de su hijo Emiliano, incluyendo contratos laborales, información de las niñeras encargadas y registros de comunicación permanente con el padre del niño durante su ausencia.

Juan David Tejada se pronunció sobre alerta que hizo al ICBF por tema de Aida Victoria y su hijo: “Profundamente injusto”

Aida Victoria Merlano alcanzó notoriedad pública inicialmente por el escándalo judicial de su madre, la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral y protagonista de una cinematográfica fuga en 2019 durante una cita odontológica en Bogotá. La influencer también enfrentó procesos judiciales relacionados con ese caso, aunque posteriormente consolidó una carrera en redes sociales como empresaria y figura digital.

En 2025 anunció el nacimiento de su hijo Emiliano, etapa que compartió constantemente con sus seguidores y que coincidió con varias controversias sentimentales y mediáticas.

Asuntos pendientes

Foto: AFP

La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida mundialmente por su papel como la madre de Kevin McCallister en la saga Home Alone (o Mi pobre angelito) y por su aclamada interpretación de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años en Los Ángeles, tras complicaciones derivadas de una embolia pulmonar con un cáncer de recto como enfermedad subyacente, según confirmaron reportes de prensa y su certificado de defunción.

A lo largo de su carrera, O’Hara acumuló una destacada trayectoria en cine y televisión, con producciones icónicas como Beetlejuice y múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos dos premios Emmy, un Globo de Oro y varios galardones del Sindicato de Actores de Hollywood, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la comedia contemporánea.

En medio del impacto por su fallecimiento, el actor Macaulay Culkin, quien interpretó a su hijo en Home Alone, rompió el silencio en una reciente entrevista con Gentleman’s Journal, en la que expresó que siente haber quedado con “asuntos pendientes” con O’Hara y que incluso percibe que le debía un favor emocional tras años de cercanía profesional y afectiva.

Culkin aseguró que la partida de la actriz le dejó una sensación de “deuda” y de “trabajo inconcluso”, recordando el apoyo que ella le brindó desde su infancia en Hollywood y lamentando no haber tenido la oportunidad de reconectar más profundamente antes de su muerte.

Junto a BTS

Foto: AFP

Shakira sigue facturando. La Fifa confirmó que será una de las artistas principales del histórico espectáculo de medio tiempo que tendrá la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La barranquillera compartirá escenario con Madonna y la agrupación surcoreana BTS el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede del partido definitivo del torneo.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien estuvo a cargo de la curaduría artística del show junto a la organización Global Citizen. La edición de 2026 arrancará el 11 de junio y será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose además en el primer Mundial que contará con 48 selecciones.

La participación de Shakira marca un nuevo capítulo en la estrecha relación de la cantante colombiana con el fútbol, después de interpretar Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014. Según confirmó la institución del fútbol internacional, el espectáculo de medio tiempo tendrá un enfoque multicultural y benéfico, pues parte de los ingresos será destinada al Fondo de Educación Global Citizen de la Fifa. Además de la presencia de Madonna y BTS, el organismo ya había adelantado la participación de otros artistas para las ceremonias inaugurales del campeonato, entre ellos J Balvin, Alejandro Fernández, Katy Perry, Belinda, Anitta y Lila Downs.

Rompió en llanto

Foto: AP

Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos durante el Festival de Cine de Cannes 2026, al rendir homenaje a su fallecido compañero Paul Walker, durante una proyección especial por el 25 aniversario de Rápido y furioso.

Walker murió en 2013 a los 40 años en un accidente automovilístico en California, un hecho que marcó profundamente a la franquicia y a su elenco. En el evento, el actor estuvo acompañado por Meadow Walker, hija del intérprete, quien actualmente tiene 27 años y ha mantenido viva la memoria de su padre a través de la Paul Walker Foundation, dedicada a causas ambientales y de conservación marina.

Durante su intervención en el escenario, Diesel no pudo contener las lágrimas al dirigirse a Meadow, a quien elogió públicamente asegurando que su padre “estaría muy orgulloso de ti” y expresándole su cariño incondicional. El actor, visiblemente conmovido, también reiteró el vínculo familiar que los unía dentro y fuera de la pantalla, afirmando que el elenco de la saga siempre ha sido “su familia”.

Según asistentes al evento, el protagonista de la franquicia habló de Walker como un hermano y destacó la importancia de su legado en la historia de Rápido y furioso, en medio de una ovación del público presente.

Veinte años de celebración

Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La banda colombiana The Mills anunció el concierto más ambicioso de su carrera para celebrar sus 20 años de trayectoria musical. El espectáculo se realizará el próximo 8 de julio de 2026 en el Movistar Arena, escenario en el que el grupo liderado por Álvaro Charry, conocido como Bako, promete una producción inédita con más de 25 canciones que recorrerán sus principales éxitos y las nuevas composiciones de su más reciente etapa artística.

Además del concierto principal, The Mills realizará un show acústico íntimo el 6 de junio en el Teatro Cafam, exclusivo para quienes hayan adquirido entradas para el Movistar Arena. En sus dos décadas de carrera, la banda se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del rock alternativo colombiano, con reconocimientos como nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en la categoría mejor artista alternativo/rock/indie y una trayectoria marcada por álbumes como Babel y canciones emblemáticas como Amor depredador.