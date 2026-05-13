Vin Diesel rompió en llanto en pleno homenaje a Paul Walker en Cannes; video le da la vuelta al mundo

Un emocionado Vin Diesel y sus compañeras de Rápidos y Furiosos, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, recibieron una gran ovación durante una reunión especial del elenco en el Festival de Cannes este miércoles, en el marco de los 25 años de la película original.

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Durante una ruidosa proyección de medianoche del exitoso filme de carreras callejeras estrenado en 2001, que el director del festival, Thierry Frémaux, calificó como un “clásico”, Diesel rindió homenaje al fallecido actor Paul Walker.

Walker, quien murió en un accidente automovilístico en 2013, estuvo representado por su hija, la actriz y modelo Meadow Rain Walker, quien compartió un largo abrazo con Diesel en la alfombra roja.

“La persona que no iba a dejarme venir solo aquí, para representar esa hermandad, fue Meadow Rain”, expresó Diesel dentro de la sala principal de Cannes, completamente llena.

“Voy a ir a derramar una lágrima rápidamente”, añadió el actor.

La franquicia Rápidos y Furiosos, que ya suma 11 películas y ha recaudado más de 7 mil millones de dólares en taquilla, tiene previsto cerrar su historia con Fast Forever en 2028.

Diesel, de 58 años, se mostró sorprendido por las palabras de Thierry Frémaux, quien aseguró que la saga “se convirtió en un clásico” y “dejó una enorme huella en la historia del cine”.

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“Venir con una película que usted, el director del festival de cine más prestigioso del mundo, donde todos los artistas quieren ser reconocidos, llama un clásico, 25 años después de haberla hecho, es algo muy profundo”, comentó Diesel.

Frémaux, quien durante sus más de dos décadas al frente de Cannes impulsó la presencia de grandes producciones estadounidenses en el festival, se quedó este año sin un gran estreno de Hollywood para la edición 2026.

Tradicionalmente, Cannes cuenta con estudios estadounidenses que aportan brillo y celebridades al evento, mientras la competencia principal se enfoca en el cine independiente y de autor.

@varietymagazine #VinDiesel gives Paul Walker’s daughter an emotional hug as “The Fast and the Furious” 25th anniversary screening at the #Cannes Film Festival receives massive applause. ♬ original sound - Variety

Sin embargo, compañías como Disney, Sony, Warner, además de plataformas como Netflix y Amazon, decidieron no presentar películas en Cannes este año.

La proyección especial de The Fast and the Furious, propiedad de Universal, fue incorporada al programa a última hora.

Entre las razones de la ausencia de los estudios se mencionan los recortes de costos, la preferencia por estrategias de lanzamiento controladas a través de redes sociales y el riesgo de que una mala recepción de la crítica en Cannes afecte el futuro comercial de una película.

Además, Diesel anunció el lunes que Universal trabaja en una adaptación televisiva de Rápidos y Furiosos, aunque todavía no se conocen detalles sobre su fecha de estreno.

*Con información de AFP.