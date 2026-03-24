Vin Diesel se despidió de ‘Rápidos y furiosos’; confesó la gran “responsabilidad” que siente por la última película

Rápidos y Furiosos se ha convertido desde hace años en una de las películas más llamativas de la industria del cine y el famoso Hollywood.

Una de las cosas que más ha atrapado al público y fanaticada de esta saga es la participación de un gran elenco, del cual han sido miembros Vin Diesel, que le dio vida a Dominic Toretto; y Paul Walker, el famoso actor que interpretó a Brian O’Conner, y que lastimosamente falleció en un accidente automovilístico en el año 2013.

En los últimos días, Vin Diesel se ha mostrado muy activo en su cuenta oficial de Instagram compartiendo recuerdos y adelantos de lo que será la nueva y última película de esta saga.

La historia de Dominic Toretto y su familia empezó a conquistar a los fans desde el año 2001 y la última película de esta saga está prevista para el 17 de marzo del año 2028.

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En varias oportunidades, Vin Diesel ha dejado claro que siente una “responsabilidad” muy grande por darles a los seguidores de esta historia un final digno.

En una de las últimas publicaciones, el famoso actor de 58 años dejó un mensaje de despedida a esta saga que lo ha acompañado por un largo tiempo en su vida y con la que ha atravesado varios momentos de su carrera actoral.

“25 años. Ocho directores. Innumerables escritores, miembros del equipo y actores; cada uno aportando algo real a una saga que ha sobrevivido a las modas, a los críticos y al tiempo mismo. Eso no sucede por accidente. Sucede porque la gente se presenta y se entrega en cuerpo y alma a algo más grande que cualquier individuo”, escribió inicialmente en este mensaje que muchos interpretaron como si fuera una despedida.

Vin Diesel habló sobre el final de 'Rápidos y Furiosos' Foto: Fotograma 2:49 FAST X Toretto - J Balvin (Official Music Video) - YouTube J Balvin.

A lo que añadió: “Sentado frente a Mike Leslie, escuchando lo que planea aportar para pulir el próximo capítulo, esa misma sensación regresó. Una historia con algo real latiendo en su interior. Existe un peso particular que conlleva entregar un final. Una responsabilidad que sientes en el pecho, hacia todos los que dieron algo para llegar hasta aquí y hacia el público que se quedó”.

Vin Diesel removió sentimientos al mencionar que para el final de esta saga, hay filmaciones que se llevarán a cabo en Los Ángeles, la ciudad en la que todo empezó.

“No te tomas eso a la ligera; lo tomas como combustible. Y cuando te enteras de que vas a volver a Los Ángeles... a las calles donde todo empezó, algo encaja. La ciudad que hizo que la primera película se sintiera viva sigue ahí, resistiendo. Volver a casa para cerrar esto de la manera correcta no es logístico. Es un regalo”, agregó.

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Por último, y dejando ver algo que comparte con su personaje, el famoso actor confesó que lo que más le gusta de esta saga es cómo se hace todo en equipo, en familia.

“Esto es lo que me mantiene aquí. La colisión de artistas en torno a algo que importa. Una conversación lleva a otra. Una colaboración abre una puerta que no sabías que estaba ahí. Nadie hace esto solo. Nunca nadie lo hizo. Esa voluntad de construir juntos algo que ninguno de nosotros podría construir por sí solo... esa es mi parte favorita de este trabajo. Siempre lo ha sido”, concluyó.