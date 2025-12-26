Gente

¿Cristiano Ronaldo llega a Hollywood? La verdad detrás de las imágenes de CR7 en ‘Rápido y Furioso’

Se revelan imágenes del astro del futbol, Cristiano Ronaldo, supuestamente rodando “Rápido y Furioso”.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de diciembre de 2025, 3:59 a. m.
Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Foto: Getty Images

El mundo del entretenimiento y el deporte quedó en vilo tras la filtración de supuestas imágenes de Cristiano Ronaldo en el set de la icónica saga Rápido y Furioso. Lo que parecía ser el debut cinematográfico más esperado del siglo, bajo la bendición del propio Vin Diesel, ha tomado un giro inesperado que involucra tecnología de punta y un debate ético digital.

J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”

La emoción no surgió de la nada. Fue el mismo actor y productor estadounidense Vin Diesel quien encendió la chispa al revelar en entrevistas recientes que había escrito un papel específicamente pensado para el astro portugués, Cristiano Ronaldo, de cara a la próxima entrega de la exitosa franquicia de acción. Según Diesel, la energía y disciplina de CR7 encajarían a la perfección en la “familia” de Toretto, lo que desató una ola de teorías sobre el posible rol del futbolista.

Ronaldo, quien ya ha conquistado el mundo del fútbol, la moda y los negocios, es una figura de impacto global con millones de seguidores en Colombia y el resto del mundo. Su incursión en el cine ha sido un rumor constante durante años, y qué mejor escenario que una saga que ha recaudado miles de millones de dólares a nivel mundial.

¿Realidad o ficción? El impacto de la Inteligencia Artificial

Poco después de las declaraciones de Diesel, comenzaron a circular en redes sociales diversas fotografías y fragmentos de video que supuestamente mostraban a Cristiano Ronaldo luciendo chaquetas de cuero y posando junto a autos de lujo en lo que parecía ser una locación de rodaje. La calidad de las imágenes era tan alta que incluso los ojos más críticos dudaron.

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 27 de diciembre: señales para los 12 signos

Gente

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

Gente

J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”

Gente

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Gente

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Gente

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Gente

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Gente

El año del amor: los matrimonios y compromisos de famosos que paralizaron a Colombia y al mundo en 2025

Arcadia

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber sobre la serie que rompe récords en Colombia

Gente

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

Sin embargo, la sospecha fue inmediata. En un contexto donde herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y otros modelos generativos permiten crear imágenes hiperrealistas en cuestión de segundos, la veracidad del material fue puesta en entredicho. El nivel de detalle en la piel, la iluminación perfecta y la composición visual, aunque impresionantes, empezaron a revelar inconsistencias propias de la creación digital.

Se revela el autor detrás de las “filtraciones”

Tras horas de intenso debate en plataformas como X e Instagram, se confirmó que el material no era real. El responsable de este fenómeno es el creador de contenido identificado como Futurograph.

El usuario aclaró públicamente que tanto las imágenes como los videos fueron creados íntegramente mediante inteligencia artificial. En sus propias publicaciones, el creador señaló que se trata de un “ejercicio creativo” y dejó en claro que el material no corresponde a grabaciones oficiales ni a material filtrado de la productora. “Es una visión de lo que podría ser, pero no es la realidad actual”, puntualizó el artista digital para frenar la ola de desinformación.

El futuro de CR7 en Hollywood

A pesar de que las imágenes resultaron ser producto de la tecnología, el interés por ver a Cristiano Ronaldo en Rápido y Furioso continúa latente. No es la primera vez que la saga integra a figuras ajenas a la actuación pura; nombres como John Cena, Dwayne Johnson y hasta la misma Shakira (en bandas sonoras) han gravitado cerca del universo de Toretto.

Para los fanáticos, la posibilidad sigue abierta. Si Vin Diesel ya tiene el guion preparado, solo falta que las agendas del máximo goleador de la historia y de la producción de Hollywood coincidan. Por ahora, el “Bicho” seguirá rompiendo redes en las canchas, mientras la inteligencia artificial nos permite soñar con lo que podría ser su salto definitivo al estrellato cinematográfico.

Mas de Gente

LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 14: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates 1-1 during the World Cup Qualifier match between Portugal v Hungary at the Estadio Jose Alvalade on October 14, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates /Getty Images)

¿Cristiano Ronaldo llega a Hollywood? La verdad detrás de las imágenes de CR7 en ‘Rápido y Furioso’

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 27 de diciembre: señales para los 12 signos

Gabriela Tafur lamentó pérdida familiar y recibió apoyo por parte de sus seguidores.

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

J Balvin y Bizarrap: el junte más esperado de navidad

J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”

Famoso actor de Nickelodeon enfrenta fuerte crisis y destruye hotel que lo ayudaba en medio de la fuerte situación.

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Arturo Vidal y Sonia Izasa disfrutando de las ferias de Cali

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Bamonte, conocido como "Teddy", que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990.

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62, fecha y horario del estreno

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Noticias Destacadas