‘Ruta de Escape’, el estreno de acción que llega en febrero

El thriller cinematográfico Ruta de Escape se perfila como uno de los estrenos más esperados de principios de 2026. La película, cuyo lanzamiento en salas de cine está programado para el 13 de febrero, reúne a un elenco estelar encabezado por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry, bajo la dirección del cineasta Bart Layton.

Producida en coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, Ruta de Escape conocida internacionalmente como Crime 101 adapta la novela homónima de Don Winslow en una historia que combina acción, tensión y personajes complejos.

Robos, persecuciones y personajes al límite

La trama sigue a Mike Davis (Chris Hemsworth), un ladrón experto que ha logrado mantener a las autoridades a raya gracias a sus metódicos y arriesgados golpes a lo largo de la autopista 101 en Los Ángeles.

Mientras Mike planea el atraco que aspira sea su último gran golpe, su camino se cruza con Sharon Colvin (Halle Berry), una ejecutiva de seguros desencantada que por circunstancias termina aliándose con él.

Por si fuera poco, el implacable detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) se acerca cada vez más a descubrir su patrón, generando un juego de gato y ratón donde nada está asegurado.

Además de sus protagonistas, el reparto cuenta con nombres reconocidos que aportan dinamismo a la historia, entre ellos Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte y Tate Donovan.

El director y el estilo narrativo

Bart Layton, quien también firmó el guion, se ha destacado en el cine por su habilidad para crear historias intensas con una mezcla de hechos reales y ficción cinematográfica. En su filmografía figura American Animals, un filme basado en un robo real que capturó la atención de la crítica.

En Ruta de Escape, Layton retoma ese enfoque para ofrecer una película donde la moralidad de los personajes no siempre es clara y los riesgos están a la orden del día, explorando tanto la psicología del crimen como la del perseguido.

La película reúne a figuras como Mark Ruffalo y Halle Berry en una historia marcada por el crimen y la persecución. Foto: The beatles

Promoción y expectativas

En Madrid se realizó un evento promocional previo al estreno, donde el elenco y el director compartieron avances de la cinta con periodistas y público especializado, anticipando una recepción apasionada por parte de los amantes del género de acción y suspenso.

Ruta de Escape busca posicionarse como un thriller intenso, con escenas de alto impacto y un ritmo que mantenga al espectador al borde de su asiento. Con su estreno fijado para mediados de febrero, la industria cinematográfica ya la considera una de las piezas más atractivas del calendario de 2026.