Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

La plataforma Apple TV se prepara para atraer una vez más a los fanáticos del entretenimiento digital con una propuesta destacada que estará disponible a partir del 31 de octubre de 2026. Sus suscriptores accederán a una selección especial de contenidos que refuerza la amplitud y diversidad de su catálogo.
Con una trayectoria marcada por la combinación de distintos géneros y formatos, la compañía apuesta a una programación que integra películas, series y documentales pensados para públicos variados. La estrategia apunta a consolidar su posicionamiento y renovar el interés de su audiencia con opciones que buscan satisfacer todos los gustos.
Estrenos en Apple TV para el 31 de enero
- Terapia sin filtro (Serie, temporada 3)
Jimmy tiene problemas para sobrellevar la muerte de su esposa al ser padre, amigo y terapeuta. Decide tener un método nuevo con todas las personas que se le crucen: completa sinceridad sin filtros. ¿Hará que las cosas mejoren... o se desatará un caos turbulento?
- Yo Gabba Gabbaland (serie, temporada 2)
ES un fantástico mundo de diversión e imaginación con Kammy Kam y sus queridos amigos. Con música y magia, conocen su mundo y descubren maravillas sin fin.
Estrenos en Netflix para la última semana de enero
- Take that
Este documental utiliza imágenes de archivo nunca antes vistas para trazar el ascenso, la caída y la reunión récord de una de las bandas de chicos más emblemáticas del Reino Unido.
- Mike Epps: Delirante
Desde superar rupturas amorosas hasta navegar por la fama, Mike Epps comparte historias divertidas y sin filtros sobre cómo un poco de ilusión y mucho esfuerzo lo convirtieron en una estrella.
- Una carta a mi juventud
Una adolescente rebelde y un cuidador reservado forman un vínculo improbable en un orfanato mientras intentan aceptar su doloroso pasado.
- Bridgerton
En una nueva historia de alta sociedad, el eterno soltero Benedict Bridgerton finalmente conoce a su igual: una cautivadora doncella disfrazada en un baile de máscaras.
- Milagro olímpico: el equipo de Hockey sobre hielo de 1980
Un joven equipo de Hockey llega a los Juegos Olímpicos de 1980 como desfavorecido, y emerge como héroe. Su icónica victoria se revela con nuevas imágenes y reflexiones de primera mano.
- En tierra de santos y pecadores
Un asesino a sueldo desilusionado sale de su retiro para realizar un último trabajo cuando un terrorista del IRA que huye de la ley llega a su tranquilo pueblo irlandés.
- Royal Rumble
El camino a WrestleMania comienza aquí con una maratón de combates en la que las Superestrellas luchan para sobrevivir a los mejores de la WWE en el legendario Royal Rumble Match.