Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

Estas son las producciones que se podrán apreciar este día en la plataforma.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

30 de enero de 2026, 4:54 p. m.
Estos son los estrenos del 31 de enero de 2026.
Estos son los estrenos del 31 de enero de 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

La plataforma Apple TV se prepara para atraer una vez más a los fanáticos del entretenimiento digital con una propuesta destacada que estará disponible a partir del 31 de octubre de 2026. Sus suscriptores accederán a una selección especial de contenidos que refuerza la amplitud y diversidad de su catálogo.

Con una trayectoria marcada por la combinación de distintos géneros y formatos, la compañía apuesta a una programación que integra películas, series y documentales pensados para públicos variados. La estrategia apunta a consolidar su posicionamiento y renovar el interés de su audiencia con opciones que buscan satisfacer todos los gustos.

El control remoto permite el acceso rápido a algunas funciones ocultas.
Qué ver en Apple TV este sábado 31 de enero de 2026 Foto: Getty Images

Estrenos en Apple TV para el 31 de enero

  • Terapia sin filtro (Serie, temporada 3)

Jimmy tiene problemas para sobrellevar la muerte de su esposa al ser padre, amigo y terapeuta. Decide tener un método nuevo con todas las personas que se le crucen: completa sinceridad sin filtros. ¿Hará que las cosas mejoren... o se desatará un caos turbulento?

YouTube video ZKXDsJwC9ms thumbnail
  • Yo Gabba Gabbaland (serie, temporada 2)

ES un fantástico mundo de diversión e imaginación con Kammy Kam y sus queridos amigos. Con música y magia, conocen su mundo y descubren maravillas sin fin.

Apple TV+ llega a Android

