Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

La plataforma Apple TV se prepara para atraer una vez más a los fanáticos del entretenimiento digital con una propuesta destacada que estará disponible a partir del 31 de octubre de 2026. Sus suscriptores accederán a una selección especial de contenidos que refuerza la amplitud y diversidad de su catálogo.

Con una trayectoria marcada por la combinación de distintos géneros y formatos, la compañía apuesta a una programación que integra películas, series y documentales pensados para públicos variados. La estrategia apunta a consolidar su posicionamiento y renovar el interés de su audiencia con opciones que buscan satisfacer todos los gustos.

Qué ver en Apple TV este sábado 31 de enero de 2026 Foto: Getty Images

Estrenos en Apple TV para el 31 de enero

Terapia sin filtro (Serie, temporada 3)

Jimmy tiene problemas para sobrellevar la muerte de su esposa al ser padre, amigo y terapeuta. Decide tener un método nuevo con todas las personas que se le crucen: completa sinceridad sin filtros. ¿Hará que las cosas mejoren... o se desatará un caos turbulento?

Yo Gabba Gabbaland (serie, temporada 2)

ES un fantástico mundo de diversión e imaginación con Kammy Kam y sus queridos amigos. Con música y magia, conocen su mundo y descubren maravillas sin fin.

Estrenos en Netflix para la última semana de enero

Take that

Este documental utiliza imágenes de archivo nunca antes vistas para trazar el ascenso, la caída y la reunión récord de una de las bandas de chicos más emblemáticas del Reino Unido.

Mike Epps: Delirante

Desde superar rupturas amorosas hasta navegar por la fama, Mike Epps comparte historias divertidas y sin filtros sobre cómo un poco de ilusión y mucho esfuerzo lo convirtieron en una estrella.

Una carta a mi juventud

Una adolescente rebelde y un cuidador reservado forman un vínculo improbable en un orfanato mientras intentan aceptar su doloroso pasado.

Bridgerton

En una nueva historia de alta sociedad, el eterno soltero Benedict Bridgerton finalmente conoce a su igual: una cautivadora doncella disfrazada en un baile de máscaras.

Milagro olímpico: el equipo de Hockey sobre hielo de 1980

Un joven equipo de Hockey llega a los Juegos Olímpicos de 1980 como desfavorecido, y emerge como héroe. Su icónica victoria se revela con nuevas imágenes y reflexiones de primera mano.

En tierra de santos y pecadores

Un asesino a sueldo desilusionado sale de su retiro para realizar un último trabajo cuando un terrorista del IRA que huye de la ley llega a su tranquilo pueblo irlandés.

Royal Rumble

El camino a WrestleMania comienza aquí con una maratón de combates en la que las Superestrellas luchan para sobrevivir a los mejores de la WWE en el legendario Royal Rumble Match.