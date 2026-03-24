El nuevo éxito de Netflix: la miniserie que puede comenzar y terminar en una sola tarde

En la actualidad, el entretenimiento está al alcance en casa. Con solo tomar el control remoto, las personas pueden acceder a una gran variedad de plataformas de streaming y disfrutar de producciones (series, películas, documentales y más) de diferentes géneros.

Netflix la eliminará en horas: la saga épica que revolucionó el cine y que debe ver antes de que desaparezca

Pese a que en los diferentes servicios de streaming hay una gran diversidad de producciones, en ciertas oportunidades las personas no pueden disfrutar de las mismas por lo extensas que son.

Por esta razón, hoy se hace relevante una miniserie en Netflix que en muy corto tiempo captura la atención de la audiencia y se puede ver completa.

Esa Noche, miniserie que arrasa en Netflix Foto: NETFLIX

Se trata de Esa noche. Esta producción ofrece la historia de un drama familiar que termina en misterio, intriga y secretos, que promete mantener el interés a tope de todos los suscriptores desde el minuto uno en el que inicia.

Esta miniserie, que se puede ver completa en menos de seis horas de duración, cuenta la historia de una hermana que llama a la mitad de la noche para decir que ha matado a alguien.

Este fallecimiento ocurre de manera accidental, pero desata una locura en la que se despliegan diferentes sentimientos de culpa y justicia.

Las protagonistas de esta historia son tres hermanas que están en vacaciones en República Dominicana. Durante su estadía, Cris y Paula reciben la llamada de Elena, la cual le da el giro a esta historia, pues les confiesa que atropelló a un policía local.

Al enterarse de esto, toman la decisión entre todas de esconder el cuerpo y desaparecer cualquier evidencia que las involucre, pero para lograr este plan, del cual el objetivo es evitar que su hermana vaya a la cárcel, se crea una cadena llena de secretos, problemas y mentiras que hará que el vínculo familiar llegue al límite.

Esta serie tiene una duración de seis episodios (con 40 minutos) y en cada uno de ellos se destacan las consecuencias emocionales de los personajes, pues la historia se narra desde diferentes puntos de vista.

¿Qué ver en Netflix? Estrenos que llegan a la plataforma del 23 al 29 de marzo de 2026

El hecho de que la historia sea contada de esta forma hace que el espectador vaya cambiando de parecer conforme avanza la miniserie.

De acuerdo con Ready Steady Cut, esta serie es recomendada a la audiencia: “Es un drama familiar sorprendentemente emotivo, psicológicamente complejo y maravillosamente desarrollado que vale la pena ver”, se lee.