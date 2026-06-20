Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de junio: traerían suerte en la lotería

En el año 2026 Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los amantes de las energías, especialmente para quienes se interesan por el tema de los horóscopos y las señales del universo.

Pese a que el famoso vidente falleció en el 2019, miles de personas esperan día a día las recomendaciones que comparte su familia a través del diario El Herald de México, a través del cual revelan consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal, además de los números de la suerte para ganar la lotería.

Estas son las revelaciones del fallecido intérprete de los astros para el domingo 21 de junio:

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía del día invita a bajar el ritmo y actuar con mayor observación. La jornada favorece decisiones tomadas con calma y no desde el impulso.

Números de suerte: 9, 44 y 26.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El momento conecta a este signo con recuerdos, vínculos y la necesidad de valorar lo construido. El día trae una invitación a flexibilizar rutinas y aceptar pequeños cambios que generen bienestar.

Números de suerte: 11, 34 y 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las emociones toman mayor protagonismo. Será una jornada para pensar antes de hablar y priorizar conversaciones que realmente aporten tranquilidad.

Números de suerte: 22, 48 y 15.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Llega una sensación de renovación y mayor confianza personal. El día favorece cambios en prioridades, espacios y metas personales.

Números de suerte: 34, 41 y 50.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía impulsa a reducir el ritmo y encontrar equilibrio entre liderazgo y descanso. Será un momento para conectar más desde la cercanía que desde la exposición.

Números de suerte: 7, 5 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El día favorece dejar atrás la autoexigencia y abrir espacio para una visión más amable consigo mismo. La búsqueda de perfección pierde protagonismo.

Números de suerte: 32, 14 y 44.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La jornada invita a fortalecer relaciones auténticas y establecer límites saludables. Las emociones tendrán más peso que las apariencias.

Números de suerte: 26, 34 y 15.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será un momento para cerrar ciclos y dejar atrás situaciones que generan desgaste. La energía estará enfocada en soltar y avanzar.

Números de suerte: 4, 16 y 38.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La recomendación es apreciar lo alcanzado antes de buscar nuevos objetivos. La calma será una herramienta importante durante el día.

Números de suerte: 20, 4 y 18.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El equilibrio entre obligaciones y bienestar personal marcará la jornada. Habrá espacio para mostrar una faceta más emocional.

Números de suerte: 28, 43 y 19.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía favorece el acercamiento emocional y una mayor conexión con el entorno cercano. Será un día para estar más presente.

Números de suerte: 6, 30 y 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será protagonista. Las decisiones tomadas desde la calma y la confianza interior podrían abrir nuevas oportunidades.

Números de suerte: 21, 46 y 32.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.