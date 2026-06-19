El bombazo de la temporada: Michael Hirst prepara ‘Bloodaxe’, la secuela espiritual de ‘Vikingos’ para Prime Video

Prime Video ha demostrado una gran confianza en su nueva apuesta dentro del género histórico, luego de anunciar la renovación de Bloodaxe para una segunda temporada antes, incluso, del estreno de la primera.

La plataforma confirmó la noticia varios meses antes de que la serie llegue a la pantalla, ya que su debut está previsto para principios de 2027. Esta decisión anticipada refleja las altas expectativas depositadas en una producción que busca convertirse en una de las grandes series de temática vikinga de los próximos años.

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Creada por Michael Hirst, responsable del éxito de Vikingos, Bloodaxe se centra en la figura de Erik Bloodaxe, uno de los reyes nórdicos más célebres del siglo X, y en su influyente esposa Gunnhild.

Aunque la serie ha sido descrita como una secuela espiritual de Vikingos, contará una historia completamente independiente. Su trama se situará cronológicamente entre los acontecimientos narrados en Vikingos y Vikingos: Valhalla, pero sin establecer conexiones directas con los personajes o argumentos de dichas producciones.

Para este proyecto, el reparto principal estará encabezado por Xavier Molyneux, quien dará vida a Erik Bloodaxe, mientras que Jessica Madsen será la encargada de interpretar a Gunnhild, conocida en la historia como la Madre de Reyes.

Contenido de streaming en Prime Video Foto: Getty Images

Además, la producción de la segunda temporada ya tiene previsto comenzar su rodaje en agosto de este año en Dublín, Irlanda, una de las localizaciones elegidas para recrear el mundo escandinavo de la época.

Michael Hirst y su hijo Horatio Hirst, quienes ejercen como creadores y showrunners del proyecto, han expresado su entusiasmo por la renovación anticipada, señala el sitio especializado Sensacine.

De acuerdo con la información citada por el medio, ambos han destacado la ambición de la serie, que combinará el rigor histórico con elementos de realismo mágico para ofrecer una visión épica y diferente del universo vikingo.

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La primera temporada relatará el ascenso al poder de Erik y Gunnhild en medio de una feroz lucha por el control del trono de Noruega. La historia estará marcada por traiciones, alianzas cambiantes y conflictos con reinos vecinos, además de abordar el choque cultural y religioso entre las antiguas creencias paganas y la expansión del cristianismo en la región.

Junto a los protagonistas aparecerán importantes figuras históricas como Egil, interpretado por Karlis Arnolds Avots, Haakon el Bueno, encarnado por Levi Miller, el rey Athelstan (Rod Hallett), la reina Thyra (Sisse Marie), el rey Gorm (Rune Temte) y Harald Fairhair (Jesper Christensen), entre otros personajes clave para el desarrollo de la trama.