Sydney Sweeney llega a Prime Video con el thriller que habría impulsado su carrera: la ‘adictiva’ película de la que todos hablan

Tras convertirse en uno de los fenómenos cinematográficos más destacados del año, ‘La asistenta’ inicia una nueva etapa con su llegada al catálogo de Prime Video.

El thriller psicológico, protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, logró una acogida en las salas de cine, superando los 400 millones de dólares en recaudación mundial y consolidándose como uno de los mayores éxitos de la carrera de Sweeney.

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La producción, que llamó la atención del público por su trama llena de tensión y giros inesperados, ahora busca repetir ese impacto en el mundo del streaming, donde se perfila como una de las apuestas más fuertes para las próximas semanas.

Lo que comenzó como una sencilla adaptación cinematográfica de una novela de gran éxito terminó convirtiéndose en uno de los títulos más comentados del año.

Bajo la dirección de Paul Feig, ‘La asistenta’ logró captar la atención del público al recuperar el atractivo de los thrillers psicológicos con tintes románticos y sensuales, un género que había perdido protagonismo en los últimos años.

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: Cortesía Lionsgate

La película construye su historia a partir del misterio, el suspenso, el drama y las sorpresas inesperadas con una producción que consiguió trascender su origen literario y convertirse en un auténtico fenómeno en la gran pantalla.

“Basada en el increíble fenómeno literario escrito por Freida McFadden. Una joven (Sydney Sweeney), con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester, interpretados por Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde”, se lee en su sinopsis oficial.

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: Cortesía Lionsgate

Con una duración superior a las dos horas, ‘La asistenta’ apuesta por mantener la tensión y el interés del espectador de principio a fin.

Además, la película ha conseguido una recepción favorable tanto por parte de la crítica como del público, reflejada en sus valoraciones en plataformas especializadas como Rotten Tomatoes (74%) –con un 92% por parte del público– y en IMDb (6,7), donde destaca especialmente la aprobación de los espectadores.

Tras su exitoso recorrido por las salas de cine, el thriller ya puede verse sin costo adicional para los suscriptores de Prime Video, mientras que quienes prefieran otras opciones también pueden encontrarlo en Apple TV mediante compra o alquiler digital.