SEMANA: Queremos empezar hablando de Nikki Reynard. Nikki Reynard hace parte de un equipo con personalidades muy diferentes. ¿Cómo describirías su estilo de liderazgo?

Necar Zadegan: Nikki es un personaje con una historia muy rica. Es una mujer internacional, sofisticada y con una personalidad fantástica. Creo que, en esta serie, su estilo de liderazgo ha evolucionado hacia una postura más serena, tranquila y estratégica, y eso la hace muy divertida de interpretar.

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SEMANA: Ya ha trabajado antes en este tipo de universo televisivo. ¿Qué distingue a esta serie dentro del estilo de Dick Wolf?

N.Z.: Dick Wolf tiene una marca muy particular y eso es parte de lo que hace especial a esta serie. Pero, además, la CIA opera en un mundo marcado por el secreto, el espionaje y las operaciones encubiertas, y eso le da una dinámica propia.

Necar Zadegan como la subdirectora de la estación, Nikki Reynard. Foto: Mark Schafer/CBS

SEMANA: ¿Qué fue lo que más le atrajo de interpretar a Nikki Reynard y qué desafíos enfrentó al construir el personaje?

N.Z.: Hay muchas razones por las que un actor decide aceptar un proyecto. En este caso me atrajeron varias cosas: el equipo, el universo de Dick Wolf y el hecho de grabar en Nueva York, una ciudad que me encanta. Además, actualmente participo en otra serie, Mayor of Kingstown, que está mucho más centrada en los personajes. Esta producción es diferente y siempre me interesa asumir retos distintos. El mundo del espionaje me pareció muy atractivo y, de hecho, es una de mis partes favoritas de la serie.

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SEMANA: ¿Cuál es la principal diferencia entre Nikki Reynard y otros personajes que ha interpretado?

N.Z.: Quizás la mayor diferencia es que ella viene de un pasado y de una vida muy distintos a los que tiene ahora. Se encuentra en un momento en el que debe dejar atrás ciertos rasgos de su personalidad para descubrir otros nuevos y construir nuevos sueños. Aunque no es algo que se explore de manera constante en la dinámica episódica de la serie, sí influye en cómo entiendo al personaje y en la forma en que se relaciona con los demás, especialmente con Tom, interpretado por Colin, con quien Nikki comparte una historia previa. Creo que la historia compartida entre las personas genera un nivel de confianza muy especial.

Necar Zadegan conversó en SEMANA sobre su nueva producción. Foto: Mark Schafer/CBS

SEMANA: ¿Cuáles son sus expectativas tras interpretar este papel en la serie?

N.Z.: La verdad es que trato de vivir el presente. Como actriz, eso es algo muy valioso. Con cada decisión que tomo, ya sea un trabajo o cualquier otra cosa, espero que contribuya a enriquecer mi camino. Veremos qué sucede.

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SEMANA: Finalmente, ¿qué mensaje le envía al público colombiano que verá la serie y a su personaje de Nikki Reynard?

N.Z.: Amo a la gente de Colombia. Espero que la serie tenga mucho éxito para poder visitarlos, celebrarlo juntos y conversar en persona sobre este proyecto.

CIA, la nueva serie de Necar Zadegan, está disponible en las plataformas a través de Universal Premier y Universal+.