‘De vacaciones al abismo’: la serie con Clara Galle sobre el peso de un secreto compartido

Netflix estrenó Esa noche, también conocida como De vacaciones al abismo, una miniserie española que ha despertado grandes expectativas entre el público por su mezcla de thriller psicológico y drama familiar, protagonizada por Clara Galle, quien se consolida como una de las actrices jóvenes más destacadas del panorama audiovisual iberoamericano.

La producción, que explora el peso corrosivo de un secreto compartido entre hermanas, llega en un momento en que las series de suspense con un fuerte componente emocional lideran las preferencias de las audiencias globales en las plataformas de streaming. Con estreno el 13 de marzo de 2026, la serie se presenta como una adaptación del best seller de Gillian McAllister, cuya premisa universal se traslada a un contexto vacacional en República Dominicana que resuena con dilemas éticos cotidianos.

‘Daredevil: Born Again’ temporada 2 llega a Disney+: fecha oficial y el regreso de Jessica Jones

La serie ya genera gran expectativa por su enfoque innovador en un thriller íntegramente femenino, al romper estereotipos y situar a tres hermanas al frente de una narrativa cargada de tensión moral y suspenso.

La historia arranca con un accidente fatal durante unas vacaciones en República Dominicana: una de las hermanas comete un homicidio involuntario y las tres deciden encubrirlo, enfrentándose a las consecuencias de guardar un secreto que amenaza con destruir sus vidas, sus relaciones y sus lazos familiares.

Este núcleo argumental cuestiona los límites del amor fraternal y la lealtad incondicional, al tiempo que alterna momentos de humor negro, drama introspectivo y giros inesperados, todo envuelto en un ritmo que combina la ligereza tropical con la crudeza de decisiones irreversibles.

‘Malcolm in the Middle’ en Disney+: el regreso del elenco original 20 años después

'Esa noche' se estrenó el 13 de marzo de 2026 y se presenta como una adaptación del best seller de Gillian McAllister. Foto: LAIA LLUCH/NETFLIX

La producción destaca por su capacidad para entrelazar lo cómico, lo trágico y lo descabellado, al proponer reflexiones sobre la sororidad, los traumas heredados y la presión social sobre las mujeres en situaciones límite.

La serie invita al espectador a debatir: “¿guardarías un secreto así a tu hermana?”. Esta es una pregunta central y difícil de responder.

El elenco principal está encabezado por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, tres actrices españolas en ascenso que aportan matices profundos a sus roles de hermanas unidas por la adversidad. Claudia Salas, conocida por “Élite”, interpreta a la hermana impulsiva; Paula Usero, vista en “La templanza”, encarna la voz de la razón; y Clara Galle lidera como la protagonista atrapada en el torbellino emocional del secreto.​

La miniserie de HBO que narra la caída del “grupo de élite” más corrupto de la historia: una pesadilla real de solo 6 capítulos

'Esa noche' se estrenó el 13 de marzo de 2026 y se presenta como una adaptación del best seller de Gillian McAllister. Foto: LAIA LLUCH/NETFLIX

Clara Galle saltó a la fama internacional con su rol como Raquel Mendoza en la trilogía cinematográfica de Netflix A través de mi ventana, A través del mar y A través de tu mirada, una saga romántica que acumuló millones de visualizaciones y la convirtió en un fenómeno entre audiencias adolescentes y jóvenes adultas.

Previamente, participó en la serie El internado: Las Cumbres como Eva Merino, consolidando su presencia en Prime Video. Su popularidad también se amplifica en redes sociales, donde cuenta con cerca de 4,9 millones de seguidores en Instagram.

La película de Netflix que los fans de Interstellar y Alien deben ver: un puzle existencial de terror que exige dos visionados para entenderse

'Esa noche' se estrenó el 13 de marzo de 2026 y se presenta como una adaptación del best seller de Gillian McAllister. Foto: LAIA LLUCH/NETFLIX

Entre sus reconocimientos destacan nominaciones a los Premios Goya por su labor en A través de mi ventana, así como galardones en festivales juveniles y menciones en los Premios Feroz por su contribución al cine romántico español contemporáneo.