‘Daredevil: Born Again’ temporada 2 llega a Disney+: fecha oficial y el regreso de Jessica Jones

Disney+ ha confirmado la segunda temporada de Daredevil: Born Again, lo que ha generado grandes expectativas entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, que anticipan una continuación tras el éxito de la primera entrega.

La serie, que revitaliza al justiciero de Hell’s Kitchen, se posiciona como un elemento clave en la Fase Seis del UCM, con un enfoque renovado en los conflictos callejeros que distinguen a los héroes urbanos de Marvel. Este anuncio refuerza la estrategia de la plataforma de consolidar su catálogo de superhéroes mediante producciones conectadas directamente con el ecosistema cinematográfico.

La primera temporada de Daredevil: Born Again se estrenó en Disney+ el 4 de marzo de 2025, lo que marcó el regreso oficial del personaje tras su paso por Netflix y sus apariciones en proyectos como Spider-Man: No Way Home y Echo. Compuesta por nueve episodios, la producción capturó de inmediato la atención global y alcanzó récords de visualizaciones en la plataforma.

En sus primeras 24 horas superó los 11 millones de vistas, lo que la convirtió en una de las series de Marvel más vistas en su semana de lanzamiento. Este desempeño posicionó a Daredevil: Born Again como el estreno televisivo de superhéroes más exitoso de Disney+ en 2025, al superar incluso a títulos como Agatha All Along en métricas iniciales de audiencia.

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El elenco principal incluyó a Charlie Cox en el rol de Matt Murdock/Daredevil, Vincent D’Onofrio como el imponente Wilson Fisk/Kingpin, Deborah Ann Woll como Karen Page y Wilson Bethel como Bullseye, entre otros. Estas interpretaciones, fieles al tono oscuro y realista de las raíces del personaje, contribuyeron a un promedio de 8,7 millones de espectadores por episodio durante su emisión semanal, consolidando su impacto en el streaming.

'Daredevil: Born Again', el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrenará exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo Foto: Marvel Television

La segunda temporada llegará a Disney+ el 24 de marzo de 2026, con el estreno de un solo episodio inicial seguido de lanzamientos semanales para sus ocho capítulos confirmados. Esta fecha, ajustada tras un leve retraso anunciado en enero de 2026, responde a la estrategia de Marvel Studios para sincronizar la serie con eventos clave del UCM, como la Fase Seis. La producción, bajo el sello Marvel Television, promete profundizar en la guerra entre Daredevil y Kingpin, explorando temas de poder, redención y resistencia en las calles de Nueva York.

El reparto regresa con sus figuras centrales: Charlie Cox como Daredevil, Vincent D’Onofrio como Kingpin, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye y Ayelet Zurer como Vanessa Fisk. El gran atractivo radica en el retorno de Krysten Ritter como Jessica Jones, la heroína callejera de la serie homónima de Netflix, cuya participación se confirmó en el tráiler oficial de enero de 2026.

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'Daredevil: Born Again', el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrenará exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo Foto: Marvel Television

Estos galardones subrayan la recepción crítica positiva, con un 94 % de aprobación en Rotten Tomatoes y elogios por su narrativa madura, coreografías de combate innovadoras y exploración de dilemas morales.