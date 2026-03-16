La película de Netflix que los fans de Interstellar y Alien deben ver: un puzle existencial de terror que exige dos visionados para entenderse

Jordan Peele, el director que revolucionó Hollywood con Déjame salir y Nosotros, vuelve a generar gran expectativa entre sus seguidores luego de que una de sus películas se estrenara en Netflix.

Se trata de ¡Nop!, estrenada oficialmente en cines el 22 de julio de 2022 en Estados Unidos, película que rápidamente se posicionó como su obra más ambiciosa, un híbrido de ciencia ficción, western y horror cósmico que ha cautivado a audiencias exigentes.

Producida por Monkeypaw Productions y distribuida por Universal Pictures, esta cinta no solo acumuló más de 171 millones de dólares en taquilla mundial con un presupuesto de 68 millones, sino que se convirtió en un fenómeno que invita a desentrañar las capas de la mente, tal como un rompecabezas existencial.

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La película que ya está disponible en Netflix gira en torno a los hermanos Haywood, OJ interpretado por Daniel Kaluuya, en una interpretación magnética y Emerald interpretado por Keke Palmer, dueños de un rancho de caballos que heredaron de su padre, un jinete afroamericano que trabajó en el primer western sonoro de Hollywood.

Tras la misteriosa muerte del patriarca por la caída de unas monedas desde el cielo, los hermanos notan anomalías en el cielo: nubes que no se mueven, luces intermitentes y una presencia invisible que devora todo lo que se aventura bajo ella.

Con la ayuda de un vecino excéntrico, el cinematografista Antlers Holst, intentan capturar evidencia de “lo inexplicable”, mientras un predicador evangélico vecino añade una capa de fanatismo religioso al caos. Peele teje aquí una crítica sutil pero punzante al espectáculo, al racismo implícito en la industria del cine y a nuestra obsesión por domesticar lo indomable, recordando el horror cósmico de Alien de Ridley Scott por su criatura insondable y el dilema ético de Interstellarde Christopher Nolan por su exploración de lo vasto e incomprensible.

¡Nop!, estrenada oficialmente en cines el 22 de julio de 2022 en Estados Unidos, es una película dirigida por Jordan Peele que rápidamente se posicionó como una de sus obras más ambiciosas. Foto: Universal+

El elenco es un acierto rotundo: Kaluuya, con su mirada estoica, encarna el estoicismo de un cowboy moderno marcado por el legado familiar mientras que Palmer aporta humor y vitalidad, convirtiendo a Emerald en el corazón latino de la historia.

Yeun navega por la locura con una intensidad que eriza la piel y personajes secundarios como la tía Rochelle interpretada por la gran Marlene Forte o el niño obsesionado con el caballo Ricky aportan texturas humanas.

La fotografía de Hoyte van Hoytema, habitual de Nolan, es un prodigio: esos paneos lentos hacia el cielo, la textura árida del desierto y el diseño de sonido de Michael Abels que hace temblar los altavoces, crean una atmósfera de intranquilidad constante, donde el “menos es más” genera jumpscares inolvidables sin recurrir a lo gore.

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¡Nop! cosechó nominaciones destacadas, como un Globo de Oro para Kaluuya en el Sindicato de Actores y candidaturas en los BET Awards por su representación negra en el cine fantástico.

Aunque no arrasó en los Oscar. donde compitió con titanes como Los Fabelman, su impacto perdura en festivales como Sitges, donde fue ovacionada, y en la National Board of Review, que la incluyó entre las mejores del año.

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Respecto a críticas, la película brilla con un 83% en Rotten Tomatoes y 77/100 en Metacritic, con elogios unánimes por su originalidad: Espinof la llamó “la película de ciencia ficción más terrorífica del año”, alabando su ambición y ejecución visual.

Mientras tanto Mundo Sónico la tildó de “maravillosa” por su terror fluido que disuelve géneros y CinemaScore le dio una “B”, con el público de PostTrak al 79% de aprobación.