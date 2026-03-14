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Estrenos que estarán disponibles en Netflix del 16 al 22 de marzo; series y películas llegan a la plataforma

El gigante de streaming estrenará su catálogo para la tercera semana del mes.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

14 de marzo de 2026, 6:10 a. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de marzo.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de marzo. Foto: Getty Images - Logo Netflix

La oferta de Netflix se prepara para renovarse en los próximos días. Durante la tercera semana de marzo, la plataforma de streaming incorporará varias producciones nuevas a su catálogo, ampliando así las opciones disponibles para sus suscriptores.

Entre el 16 y el 22 del mes comenzarán a estrenarse diferentes títulos que incluyen series, realities y películas. La programación busca ofrecer alternativas para distintos gustos y perfiles de audiencia.

Netflix arrasa con un thriller psicológico de 107 minutos, cargado de suspenso; lo más visto de la semana

Con esta tanda de lanzamientos, el servicio impulsa el arranque del tercer mes del año con una cartelera actualizada en su primera mitad.

La apuesta vuelve a centrarse en la variedad de contenidos, una estrategia clave para mantener el interés del público y seguir sumando espectadores.

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Estrenos de Netflix en la semana del 16 al 22 de marzo de 2026

Detox de plásticos (16 de marzo)

Este iluminador documental sigue a seis parejas hasta ahora infértiles sin causa aparente que reducen su exposición a los microplásticos con la esperanza de poder concebir.

Mark Normand: None too pleased (17 de marzo)

Mark Normand convierte la vida matrimonial, la paternidad y temas polémicos en frases ingeniosas y desenfrenadas en esta ingeniosa comedia en la que nada está fuera de lugar.

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La primera vez (18 de marzo)

Una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas... y uno que otro corazón.

Emergencia radiactiva (18 de marzo)

Esta serie inspirada en hechos reales sigue la desesperada lucha de médicos y físicos por contener un desastre radiológico y salvar miles de vidas.

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Furias (18 de marzo)

Una chica cae en la red de la Furia: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París y dueña de todos sus secretos más oscuros.

Steel Bal Run JoJo’s Bizarre Adventure (19 de marzo)

Estados Unidos, 1890. Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, sigue al bandido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a lo largo y ancho del continente.

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Academia Unicornio: secretos por descubrir (19 de marzo)

Sophia y sus amigos se embarcan en una brillante travesía para descubrir los misterios de la Isla Unicornio y desterrar a Grimoria (y a Ravenzella) para siempre.

Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza Ascendente (20 de marzo)

Un año después de lo ocurrido en Laqua, Liko y Rod (junto con Doti y Ult) investigan una misteriosa niebla rosa que afecta a Pokémon de todas las regiones.

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Peaky Blinders: el hombre inmortal (20 de marzo)

Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país.

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (20 de marzo)

Este íntimo documental explora los años de formación de los Red Hot Chilli Peppers y la gran influencia que tuvo uno de los miembros originales de la banda, Hillel Slovak.

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BTS: El comeback en vivo | Arirang ( 21 de marzo)

BTS está de vuelta. El icónico grupo regresa al escenario, donde interpretarán en vivo sus nuevas canciones y sus legendarios éxitos.