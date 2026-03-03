Netflix arrasa con un thriller psicológico de 107 minutos, cargado de suspenso; lo más visto de la semana

La oferta de Netflix sigue en constante movimiento, con una estrategia enfocada en renovar su catálogo y sumar contenidos capaces de captar la atención de audiencias en distintas regiones del mundo. Lanzamientos recientes, producciones propias y series o películas que generan conversación en redes sociales suelen escalar con rapidez entre lo más visto, manteniéndose durante varios días en los primeros puestos de reproducción.

Netflix paraliza a su audiencia con este thriller de 4 episodios para ver esta semana

Este proceso de actualización permanente se refleja en la llegada continua de nuevas propuestas, que incluyen tanto historias originales como el regreso de títulos ya conocidos por el público. A esto se suma la permanencia de clásicos que apelan a la nostalgia y vuelven a ganar protagonismo con el paso del tiempo.

Gracias a esta combinación, los usuarios encuentran un abanico amplio de opciones que se ajustan a gustos diversos y refuerzan el interés de quienes buscan novedades constantes en la plataforma.

Sin embargo, en los últimos días, Netflix dio de qué hablar con una inesperada producción, la cual ha estado en el top 10 de contenidos en Colombia. Se trata de Cortafuego, un thriller psicológico y de suspenso español, el cual dura 107 minutos y plasma una historia bastante particular. Es protagonizado por Belén Cuesta y dirigido por David Victori.

La trama se basa en una familia que perdió al padre, por lo que viaja a una casa de verano en el bosque para dejar atrás el pasado y sanar dichas heridas que quedaron. No obstante, este cierre de duelo se convierte en un sufrimiento constante tras la desaparición de Lide, la hija de Mara.

Todos los hechos se detonan luego de que se desata un incendio forestal en la zona. El desespero, las preguntas y la incertidumbre rodean el caso, llevando a un giro inesperado.

“Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas”, se lee en la sinopsis de Netlix.