Series

Guía de estrenos en Netflix para hoy, lunes 2 de marzo: de la miniserie más picante a la película de acción que arrasa en el top 10

Estas son las producciones con las que la plataforma renueva su catálogo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de marzo de 2026, 11:28 a. m.
Estrenos en Netflix para este lunes 2 de marzo de 2026.
Estrenos en Netflix para este lunes 2 de marzo de 2026. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Marzo empieza con movimiento en Netflix. Desde este lunes 2, la plataforma suma producciones a su catálogo y pone en marcha una gran cantidad de estrenos pensada para mantener enganchados a sus suscriptores.

Oficial: Netflix revela todos los estrenos de marzo de 2026

Con esta nueva parrilla, Netflix le da la bienvenida al tercer mes del año.

Una vez más, el gigante de streaming apuesta por la diversidad de contenidos como carta fuerte para llamar nuevas audiencias y, al tiempo, afianzar la confianza de quienes ya forman parte de la plataforma.

Qué ver en Netflix hoy martes 24 de febrero
Qué ver en Netflix. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos que ver en Netflix este lunes 2 de marzo

Vladimir

Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse.

Televisión

Netflix paraliza a su audiencia con este thriller de 4 episodios para ver esta semana

Televisión

La película de Netflix que es tendencia y de la que todo el mundo está hablando este domingo 1 de marzo

Televisión

Estrenos en Netflix para disfrutar este fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026

Televisión

Con una puntuación casi perfecta: esta es la película número 1 en HBO Max que está arrasando en América Latina

Televisión

Fin de semana de ‘streaming’: qué ver del 27 de febrero al 1 de marzo sin perder tiempo buscando

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de marzo de 2026

Arcadia

HBO Max anuncia sus estrenos de marzo con algunas de las mejores series y películas que llegan

Televisión

Oficial: Netflix revela todos los estrenos de marzo de 2026

Televisión

Próximos estrenos cargados de emoción que llegan a Apple TV en 2026

Televisión

Luego de dos años llega a las plataformas una de las series más extrañas de los últimos tiempos

YouTube video pLeJ0CysmN8 thumbnail

Los dinosaurios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

El asesino de TikTok

Cuando Esther desaparece sin dejar rastro, su familia logra reconstruir sus últimos movimientos gracias a José Jurado Montilla, un viajero que recorre España compartiendo entrañables videos de sus viajes en su cuenta de TikTok. Pero Dinamita Montilla, la última persona que estuvo con Esther, esconde un pasado tan oscuro como aterrador.

YouTube video 5-Ku96nXqFU thumbnail

The Freak Brothers

Después de fumar una cepa mágica de marihuana y quedarse dormido durante 50 años, esta serie animada para adultos sigue a los tres hermanos Freak y su fato sardónico mientras de adaptan a la vida en 2020.

Estrenos en Netflix para disfrutar este fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026

La casa de muñecas de Gabby - T3

¡Gatos lindos, manualidades divertidas y magia colorida! Únete a Gabby y a Pandy Patas en esta serie de aventuras animada.

YouTube video ll6GsdTEPo4 thumbnail

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

Suburbanos 3

Los hermanos Traoré, un duelo y las consecuencias de sus actos. Tienen una última oportunidad para forjarse un nuevo camino en la entrega final de la trilogía.

YouTube video NqzepUf5pAk thumbnail

Parque Lezama

Adaptación de la exitosa obra teatral de Herb Gardner. Un exmilitante comunista y un hombre que cree en el “vive y deja vivir” entablan una amistad en el banco del parque, entre historias llenas de humor y ternura.

Crimen perfecto

Ted Crawford, acusado de intentar asesinar a su esposa, queda atrapado en una lucha intelectual con un joven fiscal de distrito.

Más de Televisión

Colateral, miniserie en Netflix

Netflix paraliza a su audiencia con este thriller de 4 episodios para ver esta semana

La película Firebreak lidera el ranking mundial de Netflix este 1 de marzo, convirtiéndose en tendencia global gracias al boca a boca digital y la reacción positiva de los espectadores en redes sociales.

La película de Netflix que es tendencia y de la que todo el mundo está hablando este domingo 1 de marzo

Series, películas y especiales para disfrutar en este fin de semana

Estrenos en Netflix para disfrutar este fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026

Eye for an Eye (Ojo por ojo)

Con una puntuación casi perfecta: esta es la película número 1 en HBO Max que está arrasando en América Latina

Las plataformas de streaming renuevan su oferta del 27 de febrero al 1 de marzo con cine premiado, aventuras fantásticas y documentales musicales para todos los gustos.

Fin de semana de ‘streaming’: qué ver del 27 de febrero al 1 de marzo sin perder tiempo buscando

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de marzo de 2026

Screening of "Sex And The City"

HBO Max anuncia sus estrenos de marzo con algunas de las mejores series y películas que llegan

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Oficial: Netflix revela todos los estrenos de marzo de 2026

Todos los estrenos y novedades de Disney+ en marzo de 2026

Todos los estrenos y novedades de Disney+ en marzo de 2026

Noticias Destacadas