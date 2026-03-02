Guía de estrenos en Netflix para hoy, lunes 2 de marzo: de la miniserie más picante a la película de acción que arrasa en el top 10

Marzo empieza con movimiento en Netflix. Desde este lunes 2, la plataforma suma producciones a su catálogo y pone en marcha una gran cantidad de estrenos pensada para mantener enganchados a sus suscriptores.

Oficial: Netflix revela todos los estrenos de marzo de 2026

Con esta nueva parrilla, Netflix le da la bienvenida al tercer mes del año.

Una vez más, el gigante de streaming apuesta por la diversidad de contenidos como carta fuerte para llamar nuevas audiencias y, al tiempo, afianzar la confianza de quienes ya forman parte de la plataforma.

Qué ver en Netflix. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos que ver en Netflix este lunes 2 de marzo

Vladimir

Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse.

Los dinosaurios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

El asesino de TikTok

Cuando Esther desaparece sin dejar rastro, su familia logra reconstruir sus últimos movimientos gracias a José Jurado Montilla, un viajero que recorre España compartiendo entrañables videos de sus viajes en su cuenta de TikTok. Pero Dinamita Montilla, la última persona que estuvo con Esther, esconde un pasado tan oscuro como aterrador.

The Freak Brothers

Después de fumar una cepa mágica de marihuana y quedarse dormido durante 50 años, esta serie animada para adultos sigue a los tres hermanos Freak y su fato sardónico mientras de adaptan a la vida en 2020.

Estrenos en Netflix para disfrutar este fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026

La casa de muñecas de Gabby - T3

¡Gatos lindos, manualidades divertidas y magia colorida! Únete a Gabby y a Pandy Patas en esta serie de aventuras animada.

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Suburbanos 3

Los hermanos Traoré, un duelo y las consecuencias de sus actos. Tienen una última oportunidad para forjarse un nuevo camino en la entrega final de la trilogía.

Parque Lezama

Adaptación de la exitosa obra teatral de Herb Gardner. Un exmilitante comunista y un hombre que cree en el “vive y deja vivir” entablan una amistad en el banco del parque, entre historias llenas de humor y ternura.

Crimen perfecto

Ted Crawford, acusado de intentar asesinar a su esposa, queda atrapado en una lucha intelectual con un joven fiscal de distrito.