Estrenos en Netflix para disfrutar este fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026

Series, películas y especiales que llegan al catálogo de Netflix para disfrutar del 27 de febrero al 1 de marzo.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 12:30 p. m.
Series, películas y especiales para disfrutar este fin de semana.
Series, películas y especiales para disfrutar este fin de semana. Foto: Composición Semana/ Netflix/ Getty Images

Netflix renueva su catálogo con una selección de contenidos que van desde documentales deportivos hasta películas clásicas y especiales en vivo, perfectos para un maratón de fin de semana.

De la Fórmula 1 a la nostalgia cinematográfica: opciones para todos los gustos

Mientras febrero se despide, Netflix incorpora a su catálogo contenidos que combinan emoción, entretenimiento y nostalgia.

Uno de los más esperados es “Formula 1: Drive to Survive” Temporada 8, disponible a partir del 27 de febrero.

YouTube video iLjKiK642tk thumbnail

La serie documental ofrece un acceso sin precedentes al mundo interno de la FIA Formula One World Championship, mostrando pilotos, equipos y estrategias con la tensión que ha cautivado a millones de espectadores en temporadas anteriores.

La plataforma suma títulos de películas como “Casino”, que narra la historia de un jugador legendario atrapado en la alta sociedad de Las Vegas y los riesgos de dirigir un casino para la mafia.

Clásicos como “The Green Knight”, que ofrece una reinterpretación moderna y visualmente impactante del mito artúrico, y películas llenas de acción y aventura, como “Jurassic World”, amplían las opciones para quienes buscan suspenso y emociones fuertes.

Estas producciones no solo brindan historias intensas y envolventes, sino que también combinan efectos especiales de alta calidad, tramas llenas de giros inesperados y personajes memorables que mantienen al espectador al borde del asiento.

Tanto los fanáticos de la fantasía como los amantes del cine de acción encuentran aquí títulos que permiten revivir aventuras clásicas o descubrir nuevas formas de entretenimiento cinematográfico.

El fin de semana también ofrece alternativas en vivo y especiales, como “The Actor Awards”, presentado por SAG‑AFTRA, el 1 de marzo, un evento que reúne a las principales figuras del cine y la televisión.

Para quienes prefieren comedia o animación, Netflix mantiene en su catálogo películas como The Lego Movie” y títulos que mezclan acción y humor, como “Zombieland” o “Desperado”, ofreciendo entretenimiento variado y familiar.

YouTube video fZ_JOBCLF-I thumbnail

La selección demuestra cómo la plataforma continúa diversificando su oferta, adaptándose a distintos públicos y manteniendo un flujo constante de nuevos contenidos cada semana.

Con esta variedad, Netflix convierte los días de descanso en una oportunidad para explorar nuevos contenidos, disfrutar de clásicos y vivir eventos especiales desde la comodidad del hogar.

Netflix sigue consolidándose como un espacio donde la variedad es protagonista, permitiendo que cada espectador arme su propio plan de fin de semana sin salir de casa, con opciones que van desde lo deportivo hasta lo clásico y lo animado.

