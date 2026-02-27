Netflix se ubica como una de las plataformas de streaming más grandes del mundo del entretenimiento digital y en marzo, este tercer mes del año, trae una parrilla de contenidos realmente nutrida, que les permitirá a los suscriptores, obtener un real gozo frente a la pantalla.

Series y películas que llegan a Netflix en marzo de 2026

Series

DOC

Después de un intento de asesinato, Andres Ferrara, jefe de medicina interna, pierde la memoria de los últimos doce años de su vida. Al enfrentarse a una vida que ya no reconoce como propia, debe reaprender muchas lecciones mientras intenta recuperar todo lo que alguna vez armó y que ahora parece irremediablemente perdido.

Suburbanos 3

Afligidos por la pérdida y las consecuencias de sus crímenes, los hermanos Traoré tiene una última oportunidad para cambiar de rumbo en el capítulo final de la trilogía.

Vladimir

Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse.

Novio a la carta

Seo Mi-rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance.

Los dinosaurios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

El asesino de TikTok

Cuando Esther desaparece sin dejar rastro, su familia logra reconstruir sus últimos movimientos gracias a José Jurado Montilla, un viajero que recorre España compartiendo entrañables videos de sus viajes en su cuenta de TikTok. Pero ‘Dinamita’ Montilla, la última persona que estuvo con Esther, esconde un pasado tan oscuro como aterrador.

Girl from Nowhere: The reset

Una chica lista y misteriosa llamada Nanno va de escuela en escuela exponiendo mentiras y maldades de alumnos y docentes.

Sesame Street (Temporada 56)

¡El sol ya está brillando! Esta nueva versión de la serie Sesame Street llega con los personajes que amas, tus segmentos favoritos y nuevas maneras de jugar.

One Piece: Rumbo a la Grand Line (Temporada 2)

Acompañado de su ecléctica tripulación, el joven pirata Monkey D. Luffy emprende un viaje en busca de un tesoro legendario en esta adaptación del popular manga.

Un lugar para soñar (Temporada 7)

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

Esa noche

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo.

Seducción fatal (Temporada 3)

Una profesora casada queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos.

La primera vez (Temporada 4)

Una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas... y uno que otro corazón.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run

Estados Unidos, 1890. Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, sigue al bandido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a lo largo y ancho del continente.

Beauty in Black (Temporada 2)

La vida de una bailarina exótica cambia cuando se cruza con la disfuncional familia que está detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.

Los rompecorazones (Temporada 3)

Luego de que un escandaloso mural expusiera los romances secretos de sus compañeros de escuela, su cocreadora, Amerie, queda aislada y debe afrontar las caóticas consecuencias.

Detective Hole

Harry Hole, un detective brillante y atormentado, investiga a un asesino en serie mientras lucha contra la corrupción del sistema de justicia. La rivalidad con el corrupto Tom Waaler intensifica la investigación, obligando a Harry a arriesgarlo todo en un thriller lleno de tensión y giros sorprendentes.

Algo terrible está a punto de suceder

La serie sigue a una mujer que, a punto de casarse, viaja a casa de los padres de su prometido, donde una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica.

Películas

Parque Lezama

Adaptación de la exitosa obra teatral de Herb Gardner. Un exmilitante comunista y un hombre que cree en el “vive y deja vivir” entablan una amistad en el banco del parque, entre historias llenas de humor y ternura.

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Louis Theroux

Louis Theroux accede de forma exclusiva y sin censura a una red de masculinidad radicar en auge e investiga a los controvertidos influencers que la impulsan.

Detox de plásticos

Acompaña a seis parejas que no entienden su infertilidad a reducir su exposición al plástico con la esperanza de poder concebir.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Cuando su

hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país.

53 domingos

Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.