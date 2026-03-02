Netflix paraliza a su audiencia con este thriller de 4 episodios para ver esta semana

Netflix continúa innovando su parrilla de contenido, recopilando proyectos que han cautivado con el paso del tiempo. Poco a poco los usuarios tienen acceso a títulos diferentes, los cuales logran despertar interés y debates.

Con apenas cuatro episodios, Colateral se instaló como una de esas producciones que no necesitan alargarse para dejar huella. Este thriller británico apuesta por una narración compacta, tensa y profundamente humana, en la que el suspenso criminal funciona como punto de partida para una reflexión más amplia sobre la sociedad contemporánea del Reino Unido.

La historia se activa a partir de un hecho aparentemente aislado: el asesinato de un repartidor de pizza en un suburbio de Londres. Lo que en un comienzo parece un crimen más, pronto se revela como la primera pieza de un entramado complejo que conecta inmigración, política, racismo institucional, desigualdad social y secretos de Estado.

A partir de ese punto, Colateral despliega una investigación que avanza con pulso firme y sin concesiones, evitando los giros efectistas para concentrarse en la densidad de sus personajes y en el trasfondo moral de cada decisión.

El eje narrativo recae sobre la detective Kip Glaspie, interpretada por Carey Mulligan, quien construye un personaje alejado de los estereotipos clásicos del género. Embarazada, metódica y con una mirada crítica frente al sistema que representa, Glaspie conduce la investigación sin prisas, pero con una determinación silenciosa que termina siendo clave para sostener la tensión. Su presencia aporta equilibrio y profundidad a una trama que se permite explorar múltiples puntos de vista sin perder coherencia.

Cada episodio amplía el foco y da espacio a personajes secundarios que, lejos de ser meros acompañantes, aportan capas esenciales al relato. Un exmilitar traumatizado, una pastora anglicana con vínculos inesperados, una funcionaria del gobierno envuelta en dilemas éticos y un inmigrante atrapado entre la precariedad y la sospecha conforman un mosaico narrativo que refleja una sociedad fragmentada, atravesada por tensiones latentes.

El guion, escrito por David Hare, se distancia del thriller convencional al priorizar el contexto sobre la acción. Aquí no hay persecuciones espectaculares ni soluciones fáciles.

La violencia aparece, pero nunca es gratuita; funciona como síntoma de un sistema que falla en distintos niveles. En ese sentido, Colateral propone una lectura política, dejando que los hechos y las contradicciones hablen por sí solos.

Visualmente, la miniserie mantiene una estética sobria, casi contenida, que refuerza su tono realista.

La producción navega sobre temas sensibles como la xenofobia y la inmigración, exponiendo varias caras de un problema y así enfoca la atención en detalles inesperados. El espectador no recibe respuestas cerradas, sino preguntas incómodas que permanecen incluso después del desenlace.