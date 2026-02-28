Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de marzo de 2026

La plataforma de streaming Netflix arranca marzo con una parrilla de estrenos que se incorporarán a su catálogo entre el 1 y el 6 del mes.

¿Qué ver en Netflix hoy? El top 10 de series y películas más vistas este 24 de febrero

La estrategia apunta a sostener el interés de sus suscriptores con una oferta que se ampliará de manera progresiva durante esos días.

A lo largo de la semana irán desembarcando películas, documentales y distintos especiales, en una programación que busca diversificar las alternativas disponibles para el público.

Así, la plataforma de streaming inaugura el tercer mes del año con una grilla renovada en su primera mitad, apostando una vez más por la variedad como principal recurso para captar y fidelizar audiencia.

Qué ver en Netflix la primera semana de marzo de 2026 Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos de Netflix en la semana del 1 al 6 de marzo de 2026

Los Dinosaurios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

Elenco: Morgan Freeman.

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Elenco: Alan Ritchson, Dennis Quaid y Stephan James.

One Piece, temporada 2

Acompañado de su ecléctica tripulación, el joven pirata Monkey D. Luffy emprende un viaje en busca de un tesoro legendario en esta adaptación del popular manga.

Elenco: Iñikai Godoy, Emily Rudd y Mackenyu.

Un lugar para soñar, temporada 7

Una enfermera prácticamente se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

Elenco: Alexandra Breckenridge, Martin Henderson y Trim Matheson.

Esa noche

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero también empeorándolo todo.

Elenco: Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y a su país.

Elenco: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson y Tim Roth.

Algo terrible está a punto de suceder

La trama de Algo terrible está a punto de suceder gira en torno a una boda y se enfoca en la pareja durante la semana previa a su desafortunada ceremonia. Desde el principio, el título insinúa un destino sombrío que se avecina, lo que crea una atmósfera de suspenso y anticipación.

Conforme se acercan los días finales antes del enlace, se desvelan misterios y tensiones ocultas, sembrando el caos en lo que debería ser el evento más feliz de sus vidas. La serie presenta una narrativa rica en detalles, que explora las emociones y relaciones de los personajes principales, mientras se enfrentan a situaciones cada vez más siniestras.

Elenco: Camila Morrone, Adam DiMarco, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine