¿Qué ver en Netflix hoy? El top 10 de series y películas más vistas este 24 de febrero

Estas son las producciones favoritas en Colombia que los suscriptores podrán disfrutar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

24 de febrero de 2026, 12:09 p. m.
Qué ver en Netflix hoy martes 24 de febrero
Qué ver en Netflix hoy martes 24 de febrero Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

A lo largo de los últimos meses, el catálogo de la plataforma de streaming ha seguido creciendo sin freno. Entre estrenos frescos, producciones propias y nombres de producciones que generan conversación en redes, varios contenidos lograron convertirse rápidamente, manteniéndose durante días entre lo más visto.

Estrenos de Netflix que llegan a la plataforma de ‘streaming’ en la última semana de febrero de 2026

Con esta mezcla de novedades y éxitos que se mantienen firmes, la plataforma vuelve a mostrar por qué sigue marcando tendencia a nivel global.

Así queda el Top 10 de películas y series para ver este martes 24 de febrero de 2026 en Netflix.

Top 10 de películas y series en Netflix para ver hoy

Películas

  • La celda de los milagros

Luego de que lo enviaran a prisión por un crimen que no cometió, un padre devoto lucha por probar su inocencia, mientras su hija pequeña debe aprender a valerse por sí misma.

Televisión

YouTube video -JJhHGUo4wE thumbnail
  • Tornados

Un temerario grupo de cazadores de tormentas y una meteoróloga convergen en Oklahoma cuando múltiples tornados arrasan varios pueblos y amenazan la vida de todos.

  • Aviso general: Hermandad

Mientras una ola de violencia golpea Sao Paulo, una abogada con nexos peligrosos debe negociar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada.

YouTube video xt11-wM_UdY thumbnail
  • Un mar de enredos

Cuando un ricachón que vive de fiesta en su yate cae al agua y pierde la memoria, la chica de la limpieza se las ingenia para cobrarse lo que le debe.

  • Nacer para morir

Luego de que una despiadada pandilla secuestra a su hija, un ladrón de joyas debe llevar a cabo una serie de atracos junto con un rebelde agente de inteligencia para salvarla.

YouTube video PGrUmrYqB5g thumbnail
  • Norbit

Obligado a casarse con una mujer autoritaria, Norbit, un tímido contador, tiene una nueva oportunidad en el romance cuando se reencuentra con su amor de la infancia.

  • En tierra de santos y pecadores

Un exsicario se ve obligado a volver al ruedo cuando unos terroristas del IRA en fuga llegan a su tranquilo pueblo irlandés.

YouTube video nt8UWV77PD8 thumbnail
  • ¡Uf! ¿Solo amigos?

Cuando su mejor amigo vuelve comprometido de un viaje, Thando, una chica con una pésima suerte en el amor debe enfrentar una emoción nueva: los celos.

  • Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

YouTube video bFQq9Xv49OE thumbnail
  • Noé

Cuando un hombre piadoso tiene una visión de un diluvio apocalíptico enviado por Dios, comienza a construir un arca para su familia y una pareja de cada especie animal.

Series

  • Unfamiliar

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.

YouTube video RY-FSHJ7fKA thumbnail
  • La reina del flow: temporada 3

El amor, la música y la familia han mantenido ocupados a Yeimy y a Charly durante unos años de paz... hasta que una tragedia amenaza con destruirlo todo.

  • Bridgerton: temporada 4

En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.

YouTube video 15KK0jSfDgE thumbnail
  • Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Los relatos de las sobrevivientes avivan esta serie documental, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.

  • Niños de plomo

Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de función sufren de envenenamientos por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos.

YouTube video 9n_p-54EBt4 thumbnail
  • María la caprichosa: temporada 1

Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.

  • El abogado del Lincoln: temporada 4

Acusado de un homicidio que no cometió, Mickey debe enfrentarse a una implacable fiscal mientras lucha por probar su inocencia, descubrir al verdadero asesino y salvar el bufete.

YouTube video xED1TN3H0eQ thumbnail
  • Salvador: temporada 1

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas.

  • Él y ella

Un detective y una periodista que están casados (pero distanciados) compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

YouTube video NiBTfL14wos thumbnail
  • El arte de Sarah

Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?

