Estrenos de Netflix que llegan a la plataforma de 'streaming' en la última semana de febrero de 2026

Estas son las producciones que llegan a nutrir el catálogo de este servicio de entretenimiento.

21 de febrero de 2026, 6:50 a. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix durante la última semana de febrero.
La última semana de febrero llega con novedades en Netflix. Entre el 23 y el 28, la plataforma sumará nuevos títulos a su catálogo en una movida que apunta a mantener encendida la atención de sus suscriptores.

Películas, documentales y especiales irán apareciendo de forma escalonada a lo largo de esos días, ampliando el abanico de opciones para quienes siempre están buscando algo distinto para ver.

Con esta actualización, el servicio de streaming apuesta a refrescar su programación y cerrar febrero (en su segunda mitad), con una cartelera renovada, donde la variedad vuelve a ser la carta fuerte para atraer y retener audiencia.

Estrenos Netflix Foto: NurPhoto via Getty Images

Estrenos de Netflix en la semana del 23 al 28 de febrero de 2026

Estas son las producciones que llegarán al gigante del streaming en la última semana del segundo mes del año.

Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter (24 de febrero)

Taylor Tomlinson lleva a sus fans a la iglesia, donde hace graciosas confesiones sobre las citas a los treinta y tantos, su asistente ideal y por qué se niega a usar la IA.

Elenco: Taylor Tomlinson.

YouTube video e4Vj7pAEaiM thumbnail

Todo por un pato (26 de febrero)

El rapero Toni regresa a su pueblo natal para el funeral de su madre y de repente se encuentra lidiando con sus sueños profesionales y un repentino hijo adolescente.

Elenco: Anton ‘Fatoni’ Schneider, Sky Arndt y Dimitrij Schaad.

Baki-Dou: El samurái invencible (26 de febrero)

Babi y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza una regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

Elenco: Nobunaga Shimazaki, Naoya Uchida y Akio Otsuka.

YouTube video xN4Zl3AOGzw thumbnail

Agentes del misterio (27 de febrero)

Seis celebridades coreanas se convierten en “agentes del misterio” para resolver casos paranormales. ¿Podrán usar su ingenio y trabajar juntos para cumplir cada misión?

Elenco: Lee Yong-jin, John Park y Lee Hye-ri

Formula 1: Drive to Survive (27 de febrero)

Pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El pódio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar.

YouTube video NStTZMRl0No thumbnail

Acusada (27 de febrero)

La vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.

Elenco: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta y Mashhoor Amrohi.

WWE Elimination Chamber (28 de febrero)

Las Superestrellas de la WWE compiten en el barbárico Elimination Chamber contra rivales acérrimos. Es su oportunidad de obtener el título..., y la defenderán a cualquier costo.

YouTube video QiM6A60Zo7c thumbnail

