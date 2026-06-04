Disney + hoy | 10 series y películas que puntean el ranking en la primera semana de junio

Cada día, Disney+ renueva su catálogo con una amplia variedad de contenidos para ofrecer a sus suscriptores nuevas opciones de entretenimiento.

De esta manera, permite que las series, películas y documentales que generan mayor interés ocupen un lugar privilegiado entre las recomendaciones, facilitando la búsqueda entre los usuarios.

Guerra en el streaming: los impactantes estrenos de Netflix, HBO Max y Prime Video para competir con el Mundial 2026

En este contexto, a continuación se menciona el top 10 de las series y películas que lideran el ranking en la primera semana de junio. La selección es perfecta para disfrutar este primer puente festivo del mes.

Top 10 de Disney+ en Colombia hoy

1. Hoppers: operación castor - Animación

Sinopsis: En esta comedia animada de aventuras, Mabel, una defensora de los animales, aprovecha la oportunidad de utilizar una tecnología nueva para “trasladar” su conciencia a un castor robótico con aspecto realista y comunicarse directamente con los animales. A medida que hace descubrimientos sorprendentes, Mabel se vuelve amiga de un castor carismático y debe reunir a todo el reino animal para hacer frente a una gran amenaza humana inminente.

2. ¡Ayuda! - Terror

Sinopsis: Cuando dos compañeros de trabajo quedan varados en una isla desierta tras ser los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo, deberán dejar atrás sus resentimientos del pasado y colaborar para sobrevivir. Pero ya no están en la oficina, y empieza una inquietante e irónica batalla de voluntades e ingenio en este thriller psicológico de humor negro tan original.

3. The Punisher - Aventura

Sinopsis: Frank Castle busca un propósito más allá de la venganza, cuando es arrastrado nuevamente a la pelea.

4. Los Testamentos: De las hijas de Gilead - Drama

Sinopsis: “Los testamentos”, la continuación de “El cuento de la criada”, es un drama sobre el paso a la adultez ambientado en Gilead. La historia sigue a dos adolescentes: la devota y obediente Agnes Mackenzie y Daisy, una conversa recién llegada de fuera de las fronteras de Gilead.

5. El diablo viste a la moda - Drama

Sinopsis: Como asistente de Miranda Priestly, la imposible y demandante editora de una importante revista de modas de Nueva York, la joven Andy Sachs ha conseguido un trabajo que muchas chicas morirían por tener. Desafortunadamente para ella, su celestial puesto como la asistente personal de Miranda podría ¡hasta llevarla a la tumba!

6. Enredados - Aventura

Sinopsis: Cuando el bandido más buscado del reino es tomado como rehén por Rapunzel, una adolescente con 20 metros de pelo dorado que busca escapar de la torre, el dúo se embarca en una escalofriante aventura.

7. Toy Story 4 - Aventura

Sinopsis: Bonnie lleva a todo el grupo a una excursión familiar y Woody termina en un inesperado desvío que incluye un reencuentro con su vieja amiga perdida Bo Peep. Luego de tantos años, Woody y Bo se dan cuenta de que se convirtieron en personas muy diferentes en lo que respecta a la vida como un juguete, pero pronto descubren que esa es la menor de sus preocupaciones.

8. La corona perfecta - Comedia romántica

Sinopsis: En una Corea regida por una monarquía, una heredera de una empresa poderosa que carece de estatus toma el control de su futuro tras conocer al príncipe, que solo tiene su título. Unidos por un matrimonio por contrato, empiezan un romance que desafía las barreras sociales y reescribe el destino.

Nadie la baja del primer puesto: la serie que conquista más de 40 países y rompe récords

9. Doctor al borde del amor - Romance

Sinopsis: Asignado a Pyeondongdo, una isla que todos evitan, el médico de salud pública Do Jiui se ve atormentado por el terror que le provoca el mar. En ese lugar desconocido, su vida se entrelaza con la de Yuk Hari, una misteriosa enfermera, y se gesta un romance marcado por vaivenes de tensión y atracción.

10. Zootopia 2 - Infantil