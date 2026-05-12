¿Cuándo se estrena ‘El diablo viste a la moda 2′ en Disney Plus?

Aunque en redes sociales se han difundido algunos rumores sobre la supuesta llegada de El diablo viste a la moda 2 a Disney Plus, la verdad es que la película sigue en cartelera y aún falta un tiempo para que esté disponible en la plataforma de streaming.

No obstante, el creciente interés de varios suscriptores por encontrar la cinta en la plataforma llevó a muchos a averiguar cuándo se integraría al catálogo de Disney Plus, estimando que su llegada podría darse entre agosto y septiembre de 2026.

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Aunque todavía no se conoce con exactitud la fecha de su lanzamiento en la plataforma de streaming, muchos fanáticos esperan con ansias los meses anunciados, ya sea para reencontrarse con las icónicas interpretaciones de Meryl Streep y Anne Hathaway o para disfrutar la película por primera vez desde la comodidad de su hogar.

Su estreno en Disney Plus se estima con base en la ventana de exclusividad que suele manejar este gigante del entretenimiento para sus lanzamientos más recientes, lo que implicaría una espera de entre tres y cuatro meses antes de que sus grandes producciones lleguen al catálogo de streaming.

Aunque su llegada podría ser antes, generalmente este es el periodo establecido para los lanzamientos en digital, luego de conquistar las salas de cine.

‘El diablo viste a la moda 2′ llegó a cines el 30 de abril de 2026. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

¿De qué trata ‘El diablo viste a la moda 2’?

Sinopsis: “La lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación”.

En otras palabras, esta nueva entrega se centra en el reto que enfrenta Miranda en la industria editorial de revistas que se encuentra en constante cambio.

Durante este proceso, su reencuentro con Andrea ‘Andy’ Sachs —ahora más segura de sí misma y madura— se convierte en su “salvavidas”. Juntas se enfrentan a Emily, la antigua asistente de Miranda, que ahora es una figura importante en una marca de lujo.

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Como parte del elenco de El diablo viste a la moda 2, además de Meryl Streep como Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andrea ‘Andy’ Sachs, también se destaca la participación de estrellas como Emily Blunt (Emily Charlton), Stanley Tucci (Nigel Kipling), Justin Theroux (Benji Barnes), la famosa cantante Lady Gaga, entre otros.

David Frankel, director de The Devil Wears Prada, regresó para la secuela junto a la guionista Aline Brosh McKenna. La película fue producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia Aline Brosh McKenna.