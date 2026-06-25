Will Smith confesó por qué rechazó una película que terminó siendo un éxito mundial: “Duele”

A lo largo de su carrera, Will Smith ha protagonizado algunas de las películas más exitosas del cine y se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Sin embargo, incluso con una trayectoria marcada por grandes producciones, el actor también ha tenido decisiones que con el tiempo terminaron convirtiéndose en oportunidades perdidas.

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Una de ellas generó nuevamente a la conversación durante una entrevista con el programa de radio Kiss Xtra, donde Smith habló por primera vez de una película que decidió rechazar y que después se transformó en uno de los mayores éxitos del cine contemporáneo: Origen (Inception), dirigida por Christopher Nolan y protagonizada finalmente por Leonardo DiCaprio.

Durante la conversación, el actor explicó que originalmente fue considerado para interpretar el papel principal, pero que en ese momento no logró conectar con la propuesta del director.

“No creo haberlo dicho nunca públicamente, pero lo voy a decir porque nos estamos sincerando el uno con el otro. Chris Nolan me ofreció primero Origen y no me convenció. Nunca lo había dicho en voz alta”, confesó.

Smith explicó que la razón principal no estuvo relacionada con agenda, dinero o diferencias creativas, sino con algo más simple y fue que no logró entender completamente la idea que le estaban presentando.

“Ahora que lo pienso, son esas películas que exploran realidades alternativas… No las suelen presentar bien. Pero también duelen”, agregó.

Will Smith, actor y cantante. Foto: AFP

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La declaración llamó la atención porque no es la primera vez que el actor reconoce haber dejado pasar una producción que luego terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial.

Años atrás, Smith ya había contado que también rechazó protagonizar Matrix, película que finalmente fue encabezada por Keanu Reeves y que terminó convirtiéndose en una de las producciones de ciencia ficción más importantes de las últimas décadas.