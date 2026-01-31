Hijo de Will Smith recibe fuertes críticas en su contra luego de debutar en el mundo la moda

A sus 27 años, Jaden Smith, hijo del actor Will Smith y hasta ahora conocido por su carrera como rapero y activista, dio un giro radical al dejar atrás los reflectores de Hollywood y los escenarios musicales para debutar como director creativo de la línea masculina de Christian Louboutin.

Durante la Semana de la Moda Masculina de París, el joven presentó su primera colección otoño-invierno 2026 mediante una exposición inmersiva en un antiguo almacén en la capital francesa.

Inspirado en trabajadores ancestrales, como canteros, escribas y médicos, el joven rapero rindió homenaje al esfuerzo humano con 35 piezas en total. Los padres del ahora diseñador, Will Smith y Jada Pinkett, fueron los primeros invitados en hacer presencia durante la exposición.

El debut de Smith ha sido cuestionado por críticos de moda debido a su corta edad, así como por el posible riesgo que podría darle a la identidad de la casa de modas francesa.

Vuelven a Bogotá

Foto: AMANDA IMM

Tras un 2025 que los consagró con su primer Latin Grammy al mejor álbum pop/rock por Ya es mañana, Morat regresará a la capital colombiana con tres noches inolvidables en el Movistar Arena. Las presentaciones, programadas para los días 14, 15 y 16 de agosto de 2026, no serán un simple retorno, sino la celebración de un vínculo indisoluble con la ciudad que los vio nacer.

¿Morat regresa a Bogotá? Martín Vargas emocionó a sus fans con inesperada revelación

Consolidado su salto global con la confirmación en Coachella 2026 y el cierre triunfal de su gira Asuntos Pendientes, Morat promete es-pectáculos que fusionarán narrativa musical, escenografía impecable y una conexión emocional inigualable con sus seguidores. La preventa para los fans será el lunes 2 de febrero desde las 9:00 a. m., y la venta general, el jueves 5 a las 11:00 a. m.

Casi muere

El actor estadounidense Will Smith. Foto: GETTY IMAGES

El actor estadounidense Will Smith vivió uno de los momentos más aterradores de su vida mientras rodaba la serie documental De Polo a Polo con Will Smith, una ambiciosa producción de National Geographic y Hulu que lo llevó a recorrer 42.000 kilómetros desde el Polo Sur hasta el Polo Norte en 100 días.

En entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, el protagonista de Bad Boys relató que casi pierde la vida durante una inmersión bajo la capa de hielo del Ártico, donde descendió unos 36 metros en aguas heladas de hasta 3 metros de espesor. Lo que parecía una secuencia espectacular se convirtió en pesadilla cuando el equipo ordenó abortar la misión por riesgos estructurales.

En medio de la operación de regreso, Smith chocó contra hielo y perdió accidentalmente su máscara de oxígeno. Gracias al equipo de buzos expertos, el actor fue rescatado a tiempo. La serie documental que explora desafíos extremos y reflexiones humanas se estrenó el 17 de enero de 2026 en Disney+ para Latinoamérica, con episodios de unos 45 minutos cada uno.

¿Cambio de bando?

Sebastian Stan. Foto: GETTY IMAGES

El universo de superhéroes tiembla con el posible salto de Sebastian Stan, eterno Bucky Barnes en el MCU, hacia el lado de DC. Reportes de Hollywood señalan que el actor rumano-estadounidense estaría en conversaciones para unirse a The Batman Part II, la secuela dirigida por Matt Reeves que reunirá nuevamente a Robert Pattinson como el Caballero Oscuro.

Los rumores apuntan con fuerza a que Stan interpretaría a Harvey Dent, el carismático fiscal de distrito de Gotham destinado a transformarse en el trágico villano Dos Caras.

La negociación de Stan llega tras la confirmación de Scarlett Johansson para la interpretación de un personaje aún sin revelar y coincide con el inicio de la producción previsto para principios de 2026, de cara a su estreno el 1 de octubre de 2027. Fuentes como Deadline y The Hollywood Reporter indican que el personaje de Dent será crucial en la nueva entrega de ficción.

Estará en Valledupar

J Balvin. Foto: GETTY IMAGES

J Balvin ha sido confirmado como cabeza de cartel en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se llevará a cabo entre el 29 de abril y el 2 de mayo.

El paisa subirá al escenario principal del Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera el sábado 2 de mayo, justamente tras la coronación del nuevo rey vallenato, fusionando su energía urbana con la tradición pura de la música de acordeón. Este hito llega enmarcado en un homenaje monumental a tres pilares del vallenato: Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, cuya actuación en vivo marcará el clímax emocional de la noche.

El humilde comienzo de una leyenda: J Balvin recuerda cuando su pago era un “jugo y un sándwich”

J Balvin compartirá tarima con Elder Dayán Díaz y el Churo Díaz. La programación del festival arrancará con Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en su tour El Último Baile, junto con Iván Villazón, Peter Manjarrés y el toque internacional de Danny Ocean. El primero de mayo desfilarán Jean Carlos Centeno y Guayacán Orquesta.

Polémico reality

Yeferson Cossio. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Yeferson Cossio está en el ojo del huracán luego del lanzamiento de su reality La mujer de tus sueños, que estrenó el primer episodio el 26 de enero en su canal de YouTube. El formato, grabado en una mansión de lujo en Medellín, promete transformar la vida de 30 participantes seleccionadas vía Instagram, ofreciendo como gran premio un paquete de cirugías plásticas.

Tras el estreno, la avalancha de críticas no se ha hecho esperar. El creador de contenido ha sido catalogado de machista al reducir el valor femenino a estándares estéticos imposibles.

‘La mujer de tus sueños’: el reality en el que Yeferson Cossio regalará cirugías estéticas, motos y más

Ante la ola de desaprobación del formato y el mensaje que envía, Cossio no se quedó callado y respondió con sarcasmo a sus detractores: “No había visto que se me alteraran tanto por el reality. No sufran, no es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”.