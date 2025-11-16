Experta vocal se fue contra Karol G por palabras en los Latin Grammy; mencionó al padre de la cantante: “No estás a la altura”

Karol G quedó como foco de reacciones en plataformas digitales, debido al discurso que lanzó en los Latin Grammy 2025, luego de recibir uno de los galardones. La celebridad comentó sobre el camino que había recorrido, respondiéndole a aquellos que la criticaban.

Estas palabras en el escenario llevaron a que muchas personas comentaran al respecto, pues su mensaje puntual era impulsar los sueños de todos aquellos que tenían talento y pasión por artes como la música.

“Con la llegada del éxito pasan cosas muy bonitas, y a la vez llega confusión y muchas dudas todo el tiempo (...) todo mundo tiene una opinión; últimamente hay mucha gente profesional opinando qué deben y qué no deben hacer las personas, qué les debe o no gustar, cómo se deben vestir o hacer lo que sea”, afirmó.

“Lo único que quedó de todo eso para mí fue volver a la raíz, a la intención y el propósito que estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y nací para esto”, agregó.

Sin embargo, su discurso no se salvó de reacciones y opiniones, ya que se dirigió a los “profesionales” que solían evaluar y corregir interpretaciones que hacían los artistas.

Experta vocal arremetió contra Karol G

Pese a que el mensaje fue general, Ceci Dover, experta vocal, decidió pronunciarse al respecto y hablar de este mensaje, asegurando que la reguetonera estaba muy equivocada en ciertos puntos.

“Los profesionales, Carolina, estamos para enseñar, no tenemos Grammy, no salimos en televisión, no hablamos ante miles y miles de personas ni llenamos el Bernabéu. Pero estudiamos durante más de 20 años”, indicó en un video que publicó.

La creadora de contenido aprovechó y mencionó que siempre hablaba con respeto del trabajo de la colombiana, pero en momentos debía ser sincera con lo que percibía de las interpretaciones. Allí destapó un asunto con el padre de la paisa, quien la bloqueó de redes sociales cuando no le gustó lo que hablaba.

“Las opiniones que doy, cuando me refiero a tu trabajo, las hago con el máximo respeto, como lo hago con todos los artistas, tu padre me bloqueó de Instagram”, expresó.

“Cuando yo opiné sobre ‘Tropicoqueta’, porque me gustó, de hecho me acompañó en tus vacaciones, di mi parecer, a tu padre le gustó y me empezó a seguir. Pero cuando cantaste Vivo por ella con el maestro Bocelli, di mi opinión con el absoluto respeto, porque estoy preparada para dar una opinión”, agregó.

Ceci Dover, que ya había hablado de Shakira, fue contundente en que Karol G estaba tomándose todo personal y como hate (odio), pero esto no era así, pues su experiencia y profesionalismo les permitía hablar a profundidad.

“Los profesionales no estamos para tirarte hate, no puedes tomarte todo como si fuera hate. Ahí está el error. Quien utiliza un insulto para dirigirse a alguien, esa persona ya perdió toda la razón”, afirmó.

“Me molesta que ponga los ‘profesionales’, porque yo estudié toda mi vida para hoy poder decirte: ‘No lo estás haciendo bien, no estás a la altura de esa canción’”, aseveró, bastante incómoda.

Por último, la experta reiteró que su preparación, al igual que la de colegas, era valiosa y estructurada, logrando formar voces y artistas a futuro.