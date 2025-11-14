Suscribirse

Karol G envió fuerte mensaje a sus ‘haters’ mientras recibía el premio más importante de los Latin Grammy, “no me vayan a cortar”

La paisa ganó en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Tropical.

Redacción Gente
14 de noviembre de 2025, 8:29 p. m.
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: (L-R) Edgar Barrera and Karol G accepts the Song Of The Year award for "Si Antes Te Hubiera Conocido" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Karol G durante la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas 2025. | Foto: Getty Images via AFP

Karol G protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los Latin Grammy 2025, realizada en Las Vegas, Estados Unidos.

La ’bichota‘ se llevó el premio a la categoría más codiciada, Canción del Año, por su éxito “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Al recibir el galardón, Karol G pidió al presentador que no la cortaran para poder expresar un mensaje muy profundo sobre su carrera y experiencia personal, capturando la atención y admiración de todo el público presente.

Así fue el discurso

En su discurso, Karol G habló con total sinceridad sobre un momento difícil que atravesó en su vida y carrera, cuando sintió que estaba perdiendo “su magia”.

Aseguró que sufrió mucho por la presión del entorno y las críticas sobre cómo debía ser o cómo debía vestirse, una experiencia que la llevó a cuestionarse a sí misma. Pero fue este proceso de vulnerabilidad lo que la hizo reconectarse con sus raíces musicales y recordar el motivo por el cual empezó en la música: la pasión y el amor por lo que hace. “Olvídense del mundo, del ruido,” dijo, “cuando uno se olvida de la calificación del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace”. Con estas palabras, envió un poderoso mensaje de amor propio y autenticidad a sus seguidores y a todos los presentes, especialmente a quienes luchan con inseguridades en su camino creativo.​

Contexto: Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella brillaron en los Latin Grammy: este fue el reconocimiento que recibieron

Karol G ha sido una figura central en la música latina y en esta edición de los Latin Grammy 2025 no solo ganó Canción del Año, sino también el premio a Mejor Canción Tropical con la misma canción.

Este reconocimiento se suma a otros premios destacados en su carrera, incluyendo el Álbum del Año ganado en 2023 por “Mañana Será Bonito”. Además de sus galardones, la artista realizó una presentación memorable junto a Marco Antonio Solís, interpretando “Coleccionando heridas”, destacando todavía más su versatilidad y talento musical.​

En esta ceremonia, la presencia colombiana fue muy destacada, con varios artistas brillando y ganando premios importantes. Andrés Cepeda se llevó el premio a Mejor Álbum Pop Tradicional, mientras que el grupo Morat ganó en la categoría de Mejor Álbum de Pop/Rock.

Contexto: Ganadores de los Latin Grammy 2025: Bad Bunny arrasó y dejó huella como el favorito

En el género cumbia/vallenato, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella también fueron reconocidos con un premio, y Camilo Sanabria fue galardonado en Mejor Música para Medios Visuales. Estos premios reflejan el peso e influencia creciente que Colombia tiene en la música latina contemporánea, mostrando diversidad y calidad artística.​

