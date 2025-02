Shakira ya enamoró a miles de personas con el arranque de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la cual pasó por Brasil, Perú y ahora Colombia . Con cinco fechas en su tierra natal, la barranquillera promete noches únicas y especiales para mostrar todo su talento a un público que la aclama.

“ Madre mía, esto no lo había mostrado. Sacó el famoso ‘as de la manga’, este comienzo es algo que la describe a ella. Por supuesto, la gente se queda completamente enloquecida ”, apuntó, agregando: “Hace un sonido muy envolvente, es algo mucho más grande, una acústica natural. Plena voz de pecho”, mientras escuchaba el intro de Ojos así .

“En este momento no hay ningún tipo de esfuerzo vocal, es cierto que tiene esta aura de música árabe tal y como suena Ojos así, también me recuerda un poquito al tango, no solamente a la parte árabe, sino como también un poco tanguera, algo más teatral”, dijo, mencionando que la colombiana era “muy afinada en esas tonalidades”, además de que “nadie esperaba este comienzo”.