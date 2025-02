Dejan en evidencia verdad sobre Shakira y Piqué, en plena gira; destaparon detalle de su actual relación

En cuanto a si era verdad que Piqué no estaba con sus hijos por un tema de trabajo , las periodistas negaron esto y comentaron que quien no aceptó la propuesta fue Shakira. De igual manera, puntualizaron que el exdeportista había pasado días con sus pequeños en Miami, disfrutando de la Super Bowl y otros espacios.

“No, Piqué no se ha quedado con los hijos por temas de trabajo. No es el motivo”, comentó Laura Fa, a lo que Lorena Vázquez tomó la palabra y dijo: “La información que nos llegó es que Piqué ofreció quedarse con sus hijos durante la gira de Shakira, pero desde un primer momento ella creyó que lo mejor para los niños era estar de gira. Desde un primer momento dijo no a la propuesta de Gerard. Por eso dijimos que no se iba a mudar a Miami”, concluyeron.