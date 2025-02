Exponen cruce que habría tenido Shakira con Piqué por delicado tema; decisión involucró a sus hijos

Gerard Piqué volvió a captar la atención del público tras tomar una decisión importante en su vida personal. El exfutbolista y empresario generó diversas reacciones al dar un paso significativo, intentando mantenerse al margen de las polémicas que lo han rodeado en los últimos años.

Según el medio Vanitatis, el español habría viajado a Miami, Estados Unidos, luego de recibir una llamada de Shakira. Su propósito sería quedarse temporalmente en la ciudad para hacerse cargo de sus hijos, Milan y Sasha, mientras la artista se encuentra en Sudamérica cumpliendo con su gira.

No obstante, esta versión fue desmentida por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, conocidas como Las Mamarazzis, quienes aseguraron que, tras consultar con fuentes cercanas al exjugador, Shakira tenía previsto llevarse a los pequeños con ella durante la gira Las mujeres ya no lloran, rechazando así la propuesta de Piqué.

“Hablamos de mudanza, cuando no es una mudanza. Él va al apartamento que ya tenía y amplía los días que va a estar con sus hijos por un tema de conciliación familiar mientras la madre está trabajando. Lo que haría cualquier pareja, teniendo en cuenta que había mal rollo, pero ahora se adaptan a las necesidades”, agregó Laura Fa.

Sin embargo, con el arranque del tour, se desconocía cómo se estaba manejando todo entre la expareja, pues los menores debían pasar ciertos días con el empresario. La información apuntaba a que los pequeños estaban con el español mientras la barranquillera daba sus conciertos en Brasil, pero luego se les vio presentes en el show de Perú.

Aunque Shakira atravesó un duro momento por un malestar estomacal que la llevó a estar hospitalizada, logró cumplir con una de las fechas en Lima, donde cantó y gozó con su público. A pesar de que la recuperación fue muy rápida, entregó todo en el escenario y conquistó a más de uno.

Ahora, en medio de su desplazamiento a Colombia, surgió una nueva información sobre un suceso que habría ocurrido con Piqué, preciso en plena gira. Jordi Martin, periodista español, aseguró que había tenido acceso a detalles sobre una supuesta discusión entre los famosos, debido a compromisos que no cumplió el catalán.

Revelan nuevo desencuentro entre Piqué y Shakira. | Foto: Tomadas de Getty Images / Instagram @3gerardpique - Montaje: SEMANA

El también fotógrafo converso con Amor y fuego y soltó una versión sobre una pelea que habrían tenido días atrás, la cual se enfocaba en la decisión que tomó Piqué con respecto al cuidado de sus hijos y unos temas laborales.

“Voy a trasladar información exclusiva. Me ha dicho que Shakira ha pasado unos días nerviosa. No lo ha pasado bien, porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños. Él le ha dicho que se tiene que ir por unos compromisos de la Kings League y el Andorra, por lo que no puedo estar con ellos”, afirmó.

“Shakira le dice: ¿Cómo me haces esto en plena gira? ¿Yo ahora qué hago con los niños?, a lo que Piqué le respondió: ‘pues llévatelos contigo unos días, a Perú o Colombia’. Le dijo que le pusiera unos tutores”, agregó.

Jordi Martin, quien tuvo líos legales con Clara Chía, manifestó que Shakira le dijo a Piqué que debía correr con el gasto de los tutores de los niños, pues había incumplido el acuerdo establecido. Eso la afectó bastante, por lo que se “sorprendió” al ver la actitud del exfutbolista.

Jordi Martin es el paparazzi que ha seguido de cerca el escándalo de Piqué, Shakira y Clara Chía. | Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi

“Ella le respondió: ¿Vale, ok, no hay problema. Yo voy a ponerles unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo’. Tuvieron una discusión, no lo ha llevado bien Shakira, lo llevaba muy fuerte”, comentó al formato.

“La información que estoy dando no es un berrinche, fue algo fuerte, para ella fue una decepción enorme...vio que hay egoísmo brutal, que en plena gira le haga tener un sufrimiento así. El equipo de Shakira me ha dicho que lo médico no fue nada grave y no profundizaron más”, concluyó.

Por el momento se desconoce más información sobre esto, ya que ninguna de las partes se pronunció al respecto. De hecho, Las Mamarazzis se encargaron de aclarar la relación de los dos famosos, indicando que ya hay mejor comunicación.