Shakira mantuvo a sus seguidores en constante expectativa durante meses ante su esperado regreso a los escenarios. Finalmente, la artista barranquillera sorprendió al anunciar ‘Las mujeres no lloran tour’, una gira mundial en la que interpretará sus mayores éxitos y visitará algunas de las ciudades más importantes del planeta.

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv