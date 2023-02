Clara Chía habría terminado salpicada en pulla que le ‘tiró’ Shakira a Piqué por San Valentín

Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en protagonistas de distintas noticias y comentarios en redes sociales, debido a la celebración de San Valentín que se celebró el pasado 14 de febrero de 2023. Los dos famosos despertaron reacciones y curiosidad en los usuarios de redes sociales, quienes estuvieron al pendiente de qué hicieron durante esta fecha.

El exfutbolista, que sostiene un vínculo sentimental con Clara Chía, se mantuvo en silencio total y no se pronunció al respecto de este día, mientras que la barranquillera llamó la atención por una serie de contenidos en los que habló de su San Valentín. La colombiana subió dos imágenes a sus historias de Instagram, mostrando un pequeño conejo y unos alimentos que se ubicaron como una tradición en compañía de sus hijos.

No obstante, Shakira despertó toda clase de comentarios entre sus fieles seguidores con un inesperado video que publicó, el cual la mostraba trapeando una alfombra y cantando la letra de un tema de SZA, llamado Kill Bill. Aunque no plasmó mayor actividad en el clip, las miradas se centraron en el significado de esta producción musical de la reconocida película.

Según los curiosos, esta sería una pulla directa de parte de la artista pop para su expareja, con quien no sostuvo una buena relación en los últimos meses desde que anunciaron su ruptura amorosa. En este post también habría resultado salpicada Clara Chía, quien tendría a la cantante bastante incómoda.

“I might, i might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, i still love him, though. Rather be in jail than alone”, dice la estrofa que compartió la colombiana.

Esa parte de la famosa canción traduce: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea”, dándole paso a una particular línea en la que se refiere a la nueva novia de la persona.

Los seguidores se percataron también de que esta línea que interpretó la colombiana señalaba que “la siguiente” en la lista era la novia de su expareja, preguntándose en qué momento terminó ahí. Más de uno interpretó esto como una indirecta contra Clara Chía, la controversial joven de 23 años que disfruta del romance con Piqué.

“Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, traduce aquella frase.

Por el momento se podría considerar este reel de Instagram como solo una broma por parte de Shakira, dejando de lado indirectas o pullas contra el padre de sus hijos y la joven catalana.

Gerard Piqué habla de Shakira tras su ruptura amorosa; reveló si la eliminó de sus contactos

El exfutbolista y la cantante tomaron caminos distintos, centrándose únicamente en el bienestar de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron en el medio de todo el pleito que sostuvieron meses atrás. Aunque ninguno de los dos habló sobre lo ocurrido al final de su vínculo sentimental, los curiosos en las plataformas digitales se percataron que aún se siguen en Instagram y conservan las fotos que se tomaron antes.

Pese a que este detalle no tomó relevancia en la vida de los dos famosos, los fanáticos de ambos se sorprendieron al ver que ninguno mencionaba o se refería al otro en entrevistas o apariciones en público. Shakira y Piqué prefirieron no nombrarse mutuamente, esquivando preguntas e interrogantes sobre ellos.

Sin embargo, recientemente, Gerard Piqué sorprendió a más de uno con una inesperada respuesta que dio en una entrevista con un creador de contenido, donde terminó mencionando a Shakira. El deportista sostuvo un diálogo con John Nellis, quien indagó sobre fútbol y la industria deportiva, conociendo opiniones del catalán.

Lo particular de esto fue que salió a la luz un interrogante en medio de la charla, la cual era genérica y chismoseaba un poco sobre la vida personal del español. El entrevistador quiso saber cuál era la persona más famosa que tenía en sus contactos, pero que no se relacionaba con el fútbol.

“Quiero preguntarte esto. En tu teléfono, ¿cuál es el contacto, no relacionado con el fútbol, más famoso que tienes?”, dijo Nellis en el video, publicado en su canal de YouTube.

Piqué se mostró pensativo y analizó la pregunta, soltando una respuesta que pocos se imaginaron. El empresario afirmó que entre sus contactos la más famosa era Shakira, con quien había sostenido una relación amorosa, ya que sumaba un gran número de fanáticos en espacios digitales.

En este espacio también señaló que, si fuera sobre alguien de la industria del fútbol, diría que Cristiano Ronaldo, una de las personas más seguidas en redes sociales.

“Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estas diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora”, aseguró en la charla.

Con esta respuesta, el exdefensa del FC Barcelona confirmó que aún conserva el contacto de su expareja, pese a que muchos afirmaron que se habían eliminado y dejado de seguir. El deportista no borró a la colombiana de estas plataformas, por lo que exaltó la fama que tiene en la actualidad.

Piqué habla por primera vez de Clara Chía en público

Recientemente, la pareja vuelve a dar de qué hablar y esta vez por cuenta del exjugador. En una jornada previa de la Kings League —una competición que ha ganado gran popularidad entre las audiencias virtuales—, Piqué sostuvo una conversación con Ibai Llanos, en una transmisión que hicieron en vivo. Allí, el catalán lució un look relajado, con pantalón y camisa suelto, pero lo que llamó la atención de sus compañeros de set fueron la “cantidad” de botones que contenía su prenda superior.

“El botón atado al final, un flow raro, no?”; “Faltan unos cuantos abajo y sobran uno arriba”; “O sea, esto es la moda de USA”, fueron los comentarios de sus compañeros que recibió Piqué por su atuendo, a lo que respondió el catalán: “Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran”.

Minutos después, en medio de la conversación, el streamer —entre risas— le preguntó: “¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda o no?”.

Sin dudarlo, Piqué reveló —entre risas— que toma los ‘consejos de moda’ de su novia Clara Chía: “No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, concluyó.