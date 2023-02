Shakira fue recreada en dibujos animados con su canción junto a Bizarrap. También aparecen Piqué y Clara Chía

Frases como “Yo contigo ya no regreso ni que me llore’ ni que me suplique’”, “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “cambiaste un Rolex por un Casio”, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”, han hecho que Shakira se convierta en la artista más escuchada de plataformas las plataformas digitales.

Shakira y Bizarrap tiraron pullas a Piqué y su novia. - Foto: Sony Music

La colombiana sigue facturando con este lanzamiento, puesto que en Spotify se convirtió en la tercera cantante más escuchada y suma casi 80 millones de oyentes mensuales, siendo la primera mujer latina en alcanzar este puesto y esa cifra.

Este éxito musical de la cantante barranquillera Shakira y el productor argentino Bizarrap le ha dado la vuelta al mundo y muchos se han dejado contagiar por su ritmo y particular letra que, sin duda, lanzó duras indirectas a Gerard Piqué, expareja de la artista, y a su nueva novia, Clara Chía.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Las redes sociales se han encargado de seguir manteniendo vigente ‘Music Sessions #53′ puesto que durante cuatro semanas ha logrado estar en los primeros puestos de importantes raking musicales. Además, se han hecho diferentes versiones del single y ahora hasta fue convertido en dibujo animado.

Se trata de un video que se viralizó en la red social Tik Tok creado por @mati.caetano donde se muestra a Shakira cantando su sencillo pero además salen personajes como Bizarrap, Piqué, Clara Chía y el famoso gato que ella menciona en su frase: “hace rato que yo debí botar ese gato”.

No solo eso, el joven hizo la caracterización de la colombiana cuando lanzó su video “Loba” en el que aparece en una jaula y lo agregó en su animación cuando Shakira menciona la parte: “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Al final del clip sale el exfutbolista acostado en una cama mientras que Clara Chía parece estar hablando con otro hombre, a lo que el creador hace alusión con la parte del sencillo musical que dice: “A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Esta animación ha logrado llamar la atención de muchos internautas y ya sobrepasa las 350 mil visualizaciones. Además, los seguidores de la barranquillera no han dudado en comentar: “9.99/10 porque solo faltó que Clara se estrellara con un letrero 🤭”; “Hubiera estado, que al correr les saliera un poste 😂 y zas se estampa la Claramente”; “la versión que más me ha gustado jajaja!! 🥰”; “Que buen trabajo 👏”; “Excelente animación la verdad increíble”.

Cabe destacar que un productor llamado Kristian Bob, también compartió un video que en poco tiempo se volvió viral. Se trató de la transformación que le hizo a la canción de Shakira y Bizarrap para que se escuchara con ritmos de los años noventa. En esta se tuvieron en cuenta sonidos que se obtienen de la guitarra y la batería, en lugar de los beats electrónicos que tiene la versión original.

@mr.bob1898, como es conocido en esta red social, no solo ha hecho algunos cambios en ‘Music Sessions #53′, sino que también hizo una versión más clásica de la canción ‘Yo perreo sola’ del artista puertorriqueño Bad Bunny.

El video publicado en TikTok ya suma más de 790 mil reproducciones y 80 mil Me gusta de los seguidores del productor, quien no dudó en escribir “Cuando salpica en los Pies Descalzos 😅”.

Los internautas quedaron encantados con esta versión y le comentaron en el clip que por favor sacara la canción completa. “Saca la versión entera por favor 🥺”; “Shakira le canta a las nuevas generaciones para que su legado siga intacto por los años de los años amén”; “La Shakira de los 90, la mejor Shakira por siempre!”; “wooooow si suena a la Shakira de los 90′s”; “La Shakira noventera la mejor de todas”.