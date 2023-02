Confirman que Shakira y Piqué sí volvieron; el español le suplicó mientras salía con Clara Chía

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, sin duda alguna, se convirtió en todo un fenómeno musical a nivel mundial y superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, siendo una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

Además, la artista colombiana puso en el ojo del huracán a Gerard Piqué y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por el empresario español. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para dedicarle algunas indirectas.

La canción generó todo tipo de comentarios en las redes - Foto: Captura de pantalla YouTube @bizarrap

La sesión de Shakira y Bizarrap rompió varios récords - Foto: Sony Music

“Yo contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una de las estrofas de la canción.

El exitoso tema musical de la barranquillera también provocó una lluvia de reacciones en las diferentes redes sociales. Incluso, se empezó a rumorar que una de las frases que aparece en este sí sucedió en realidad.

Ante la divulgación de estas especulaciones, El Periódico de Barcelona aseguró esta semana que Piqué sí buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022. Igualmente, señaló que Shakira decidió darle una segunda oportunidad.

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”, indicó inicialmente.

La cantante y el exfutbolista volvieron durante un mes luego de su primera ruptura - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Shakira no sabía nada de la relación de Clara Chía y Piqué - Foto: Getty Images

Allegados a la pareja aseguran que estos siempre tuvieron una relación muy pasional - Foto: REUTERS

Luego, añadió: “Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Pero en abril de 2022 ambos se dieron una segunda oportunidad y apostaron por intentarlo de nuevo. Los pormenores nos los guardamos para otra ocasión”.

El rotativo, de igual manera, aprovechó la coyuntura para mostrar el testimonio de una persona allegada a la artista barranquillera, quien ratificó que la colombiana no sabía nada de la relación que sostenía el empresario con Clara Chía.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, sentenció la fuente.

Shakira y Gerard Piqué tuvieron una fallida reconciliación - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

La pareja decidió separarse definitivamente a finales de mayo de 2022 - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram de @shakira

Piqué rompió el silencio

Tras el revuelo que causó la canción de Shakira y Bizarrap, el empresario decidió compartir la primera fotografía al lado de la joven para aclarar que ambos seguían igual de enamorados. Además, dejó claro con la postal que el tema musical de la colombiana no había afectado en nada su romance.

Este lunes, de igual manera, el equipo de Europa Press pudo hablar con la pareja en exclusiva, pues rompió el silencio por primera vez y hablaron con la prensa, mostrándose bastante amables y sonrientes. De la mano y presumiendo su amor, los catalanes respondieron algunas preguntas sobre su vínculo amoroso.

Incluso, ambos reaccionaron con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días, y por el que habría sido internada en un hospital.

“¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, manifestó el exjugador del Barcelona, que no aguantó la risa frente a este interrogante.

Piqué, por otro lado, aprovechó la pequeña declaración y desmintió que su novia cumpliera años esta semana, tal y como se había especulado, ya que muchos medios indicaron que su natalicio era el 7 de febrero.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

Clara Chía y Gerard Piqué Europa Press Reportajes / Europa Press 31/1/2023 - Foto: Europa Press

Recientemente Gerard Piqué compartió su primera foto con su nueva pareja - Foto: Instagram

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

El exfutbolista de la selección española manifestó finalmente en el diálogo con la agencia que la pasó bastante bien el día de su cumpleaños (2 de febrero) junto a la catalana. Sin embargo, no entregó más detalles.