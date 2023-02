Piqué no le habría dicho la verdad a sus hijos sobre Clara Chía; esto piensan los niños sobre la joven

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una fuerte ola de noticias en la prensa internacional, debido a las celebraciones de cumpleaños que tuvieron el pasado 2 de febrero de 2023. Los dos famosos compartían día de nacimiento, por lo que el auge del tema tomó más fuerza en redes sociales.

En medio de esta fecha especial, los medios de comunicación se interesaron por conocer detalles del nuevo año que iniciaba en sus vidas, teniendo en cuenta que era el primer cumpleaños que pasaban alejados después de muchos años. Los reporteros estuvieron al pendiente de las apariciones de ambos en público, además de los detalles que recibieron de fanáticos, allegados y conocidos.

En la celebración, uno de los puntos que llamó la atención de los curiosos fue un video que captó Europa Press, en el que se habría confirmado que Clara Chía y Piqué ya estarían viviendo juntos de nuevo. Esta información también fue mencionada por las Mamarazzis de El Periódico, quienes afirmaron que la pareja optó por unirse más, pese a compartir en la oficina, con sus familias y amigos cercanos.

Sin embargo, además de esta noticia sobre el exfutbolista y su actual novia, las Mamarazzis no dudaron en soltar un dato inesperado sobre la relación que llevan los españoles. Las periodistas comentaron que no todo en la vida de ambos catalanes es transparente, ya que hay un detalle que aún no salió a la luz de su vínculo sentimental.

De acuerdo con lo revelado por Laura Fa y Lorena Vásquez, Gerard Piqué no ha estado muy interesado en que sus hijos compartan techo con Clara Chía, aunque ya la conocen y se la toparon en diversas situaciones. Las comunicadoras puntualizaron que, a pesar de coincidir en eventos, Milan y Sasha no tienen conocimiento de que la joven es la pareja amorosa de su progenitor.

Las integrantes del pódcast comentaron que los niños pensaban que Clara Chía era realmente una amiga de su papá, y no se hacían idea sobre el amorío que ya sostenían desde hace meses. De igual modo, apuntaron que Piqué pasa el tiempo con Milan y Sasha a solas, exceptuando los momentos en los que los lleva a casa de sus padres, y trata de mantener al margen a su novia.

“En esta nueva vida de la pareja no entra en sus planes que los hijos de Piqué compartan techo con Clara. Sí que la conocen. Han coincidido con ella en varias ocasiones, como ya contamos. Pero, para Milan y Sasha es una amiga de su padre. Cuando Gerard está con sus hijos, comparte con ellos sus horas como padre y nadie más se suma a esos momentos. Bueno sí, la familia de él”, reseñó El Periódico sobre la información que brindaron las Mamarazzis.

No obstante, las periodistas si fueron claras en que esto también se debe a que los pequeños sufrieron muchos cambios al tiempo, mencionando su mudanza a Miami, como para enfrentarse a la situación de conocer una nueva mujer en la vida de su papá.

Shakira se habría ‘rayado’ por regalo de cumpleaños que, supuestamente, le dio Clara Chía a su hijo Sasha

Shakira y Gerard Piqué quedaron como blanco de distintas publicaciones en redes sociales y medios internacionales debido a la pasada celebración de cumpleaños que le realizaron a su hijo menor, Sasha. La expareja llamó la atención con los planes que llevaron a cabo, al punto de que se mencionó que hicieron un acuerdo para que el niño estuviera feliz.

A raíz del auge que tuvo este tema en las plataformas digitales, las miradas de más de un curioso se posaron en los contenidos que salieron a la luz, donde se mostró al exfutbolista preparando todo para sorprender a su hijo. La cantante, por su parte, se encargó de alistar todo para un festejo, el cual contó con la presencia de otros niños y los familiares de su pequeño.

No obstante, aunque toda la celebración habría salido a la perfección y Sasha pasó un día alegre con sus allegados, un portal catalán indicó que Shakira no habría estado contenta con un gesto que tuvo la actual novia de Piqué, Clara Chía, con su hijo menor. El medio señaló que la joven de 23 años fue captada comprándole un detalle al niño, por lo que la colombiana se habría “disgustado”.

De acuerdo con El Nacional de Cataluña, Clara Chía estuvo con Piqué el pasado viernes 27 de enero en un centro comercial comprando el obsequio de cumpleaños de Sasha. La pareja estuvo en la Diagonal, El Corte Inglés, el cual está ubicado en Barcelona, paseando y entrando a distintas tiendas.

Las cámaras “pillaron” a los españoles subiendo a la quinta planta de juguetería y videojuegos, donde buscaron un regalo para el niño. El portal reseñó que varios testigos del lugar detallaron que Clara Chía fue quien eligió varios de los objetos que le entregarían al menor.

El Nacional de Cataluña indicó que el deportista estuvo pegado a su móvil, mientras llevaba los AirPods puestos, por lo que parecía que estaba en algo importante. La joven de 23 años iba caminando con unos paquetes de una tienda de cosméticos y algunas bolsas de los almacenes de productos para niños.

“Se han filtrado unas imágenes que podrían no gustar nada a Shakira”, escribió El Nacional de Cataluña al iniciar la información, haciendo referencia al supuesto regalo que le habría dado la nueva novia de Piqué al menor.

Cosmopolitan mencionó, citando a Nueva Mujer, que a pesar de que Chía estuvo involucrada en los detalles del niño, Sasha no “soportaría” estar con ella y evitaría compartir actividades en grupo.