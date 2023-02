Laura Bozzo no tuvo piedad y se fue con toda contra Clara Chía y Gerard Piqué: les dijo de todo

Desde que la cantante colombiana Shakira y el exjugador Gerard Piqué anunciaron que se separaban, ambos no han dejado de dar de qué hablar, dado que el español le habría sido infiel con quien hoy en día es su novia, Clara Chía.

En medio de ese proceso de separación, Shakira, quien tuvo dos hijos con el exfutbolista, se ha desahogado a través de lo que más sabe hacer; la música.

Shakira fue la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

De hecho, en su más reciente canción con el productor argentino Bizarrap, Shakira hizo catarsis de todo aquello vivido con su expareja y hasta no dudó en lanzarse con toda contra Clara Chía, la mujer que hoy está con Gerard Piqué.

En medio de ese ‘boom’ mediático que ha despertado la canción con el argentino, en redes sociales los internautas no han dejado de opinar, unos a favor de Shakira y otros de Piqué, quien recientemente publicó una imagen con su novia de 23 años.

Entre quienes han decidido opinar y, precisamente sin piedad contra Clara Chía y Gerard Piqué, fue la famosa presentadora peruana y abogada Laura Bozzo. Dijo que la pareja de españoles recibirá su merecido tras lo hecho a Shakira.

La presentadora peruana ya se había referido al caso de la colombiana y el exjugador. - Foto: SEMANA

“Van a recibir su merecido, que a la hora de la hora la tortilla se voltea y que al final van a terminar llorando por lo que perdieron”, expresó durante un encuentro con medios de comunicación.

Además, alabó el explosivo tema de Shakira con Bizarrap (Music Sessions #53), canción en la que la colombiana se desahogó.

“Yo estaba ‘yei, yei, yei, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, la amo. Va con Laura en América, va conmigo, lo que siempre he dicho, porque hay cada pend... ¿me entiendes? Que a la hora de la hora te dejan porque tú no estás a su altura y tienen que buscar un gagito, una put... porque no le queda otra”, arremetió la peruana.

"Van a recibir su merecido". Laura Bozzo se solidariza con Shakira y estalla contra #ClaraChía pic.twitter.com/0JsxtEjmOl — hoy Día (@hoydia) January 31, 2023

Vale recordar que a finales del año pasado Laura Bozzo también se refirió a la separación de Shakira y Piqué, y le cantó algunas verdades al exfutbolista. En una entrevista hecha por el programa La Mesa Calienta de Telemundo, Bozzo dijo que Pique era “desgraciado” y que todo lo que le hizo a Shakira lo pagará con “karma”.

“Cosecharás tu siembra. Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que además, en lugar de hablar con ella, se mete con otra. Pero saben qué, estos hombres, cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, le gusta la gatica, esas mujeres que los ven como dioses y se deslumbran”, dijo Laura en ese entonces.

En medio de la entrevista, Bozzo aprovechó para mostrar su indignación por los hombres infieles y dijo: “para mí, es un desagraciado y va a cosechar su siembra y yo creo en el karma, porque acá va a haber karma”.

Es de recordar que Shakira y Piqué mantuvieron una relación por más de 10 años y procrearon dos hijos llamados Sasha y Milán.

La pareja de españoles no deja de dar de qué hablar. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

Marco Antonio Solís lanzó crítica a Shakira

Teniendo en cuenta la acogida que ha tenido la canción de Shakira junto a Bizarrap a nivel mundial, quien recientemente también se pronunció fue el cantante mexicano Marco Antonio Solís.

El artista, quien se ha ganado el cariño del público con temas como Tu Cárcel y Si no te hubieras ido, cuestionó la canción en la que Shakira hizo catarsis frente a su historia con el exfutbolista español Piqué, el padre de sus dos hijos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera.

Marco Antonio Solís y Shakira. - Foto: Cuenta en YouTube @Shakira y Getty Images, respectivamente.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

No obstante, destacó que muchas mujeres se han sentido identificadas con la canción de la artista colombiana.

“Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero yo, personalmente, no sé si lo haría, no es mi perfil”, agregó.

El mexicano acostumbra a cantarle al amor. - Foto: Cortesía.

En días pasados, Shaila Dúrcal, hija de la cantante fallecida Rocío Dúrcal, se mostró a favor del exjugador Piqué. Lo hizo en medio en un programa de televisión español titulado Plan de tarde.

En este, Shaila consideró que no era correcto exponer la vida privada en una canción, como según ella lo hizo la cantante colombiana Shakira.

“Me ha caído bien lo del Twingo (...) He tenido una educación, que mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session #53) a mí personalmente no me gusta”, dijo la hija de Rocío Dúrcal en el programa citado anteriormente.

Shakira y Piqué anunciaron su separación el año pasado. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

Entretanto, Carmen Morales, hermana de Shaila, se mostró a favor de Shakira.

“A mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”, dijo puntualmente Carmen.

Bizarrap, quien acompaña a Shakira en su nueva canción. - Foto: Getty Images

“Tan bonita tu hija”

Cada día, las historias sobre la expareja de famosos abundan, mucho más luego de que la semana pasada Piqué subió una fotografía con su joven novia, Clara Chía. Desde ese momento, la opinión pública no ha dejado de estar al tanto de cualquier interacción que se dé en las redes sociales, primordialmente con dicha instantánea.

Han sido varias las razones por las que, supuestamente, el español subió la foto. Para algunos, Gerard quiso demostrar por completo la relación oficial que tiene con la Clara, mientras que para otros él solo lo hizo para evadir la atención que recayó en su mamá, la señora Montserrat Bernabeu, después de que se difundió un video en el que parece como si hubiese callado a Shakira.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Sea cual sea la razón, lo cierto es que la atención no deja de caer en la polémica separación, la cual ha sido de total interés para una buena parte de seguidores colombianos.

En ese orden de ideas, en la fotografía de Piqué y Chía abundan los comentarios de los colombianos que apoyan a la artista barranquillera, además, hubo uno de ellos que fue escrito por el influenciador JuanDa y que, días después, lidera la lista de puntos de vista por la inusual reacción que consignó el creador de contenido.

Clara Chía y Gerard Piqué se han dejador ver enamorados. - Foto: Instagram

Puntualmente, el joven dio a entender que parece como si Clara Chía fuese la hija de Gerard, en vez de su novia.

Con más de 400 mil ‘me gusta’ y miles de respuestas, JuanDa se llevó una buena parte de la atención de los seguidores del exfutbolista y los usuarios en general, pues el colombiano comentó: “Tan bonita tu hija 😻”.

Al ser un punto de vista singular, y a la vez humorístico, cada vez el comentario sigue subiendo en números de interacciones digitales.