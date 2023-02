Video | Piqué y Clara Chía por fin rompen el silencio y hablan de su romance; reaccionan a rumores sobre Shakira

Miles de rumores han girado en torno a Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más mediáticas de los últimos años. Hasta hace unas semanas, pocas veces se les había visto juntos al exfutbolista y su nueva novia, tras confirmarse que ambos mantenían una relación sentimental.

Ante el revuelo que causó la canción de Shakira y Bizarrap, el empresario decidió compartir la primera fotografía al lado de la joven para aclarar que ambos seguían igual de enamorados. Asimismo, dejó claro con la postal que el tema musical de la colombiana no había afectado en nada su romance.

La pareja nunca había respondido las preguntas de la prensa - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

Este lunes, de igual manera, el equipo de Europa Press pudo hablar con la pareja en exclusiva, pues rompió el silencio por primera vez y hablaron con la prensa, mostrándose bastante amables y sonrientes. De la mano y presumiendo su amor, los catalanes respondieron algunas preguntas sobre su vínculo amoroso.

Incluso, ambos reaccionaron con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días, y por el que habría sido internada en un hospital.

“¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, manifestó el exjugador del Barcelona, que no aguantó la frente a este interrogante.

Clara Chía y Piqué saliendo de la casa del español - Foto: Europa Press

Clara Chía se vio sonriente tras su paso por el hospital - Foto: Europa Press

Piqué, por otro lado, aprovechó la pequeña declaración y desmintió que su novia cumpla años esta semana, tal y como se había especulado, ya que muchos medios indicaron que su natalicio era el 7 de febrero.

Con respecto a los rumores de que sus padres están cansados de las fiestas de Shakira, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 volvió a soltar una fuerte carcajada y le restó importancia. Además, Clara puntualizó que es normal que eso pase.

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

El exfutbolista de la selección española manifestó finalmente en el diálogo con la agencia que la pasó bastante bien el día de su cumpleaños (2 de febrero) junto a la catalana. Sin embargo, no entregó mas detalles.

Recientemente, Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja - Foto: Instagram

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa: "¿Cogió una ansiedad? ¿En serio?" https://t.co/vRVEGJ7ZCT pic.twitter.com/uEK4tHVD7U — CHANCE (@CHANCE_es) February 6, 2023

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa - Foto: Europa Press

Las fotos de Piqué

Entretanto, mientras Shakira y Piqué celebraban su cumpleaños de manera separada, se empezó a circular en varios medios cómo fue que la barranquillera habría descubierto que el exfutbolista le era infiel, algo que ninguno ha confirmado directamente hasta el momento.

Cuatro al día, reconocido programa de chismes español, aseguró recientemente que la cantante no solo se dio cuenta de que algo andaba mal con el deportista gracias una mermelada que dejaba en la casa, sino que también recibió información extra de otra persona.

De acuerdo con el espacio televisivo, la colombiana viajó a Estados Unidos a principios de 2022 para grabar el concurso Dancing With Myself y a su llegada se encontró con varias pruebas en contra del ibérico. Además, le entregaron unas fotos de este con la que sería su amante.

“Shakira aprovecha y contrata un detective. Según supimos, era un fotógrafo de Barcelona. ¿Qué material encontró la cantante? Unas fotografías [de Piqué] con Clara Chía, que habrían hecho que la cantante le propusiera al futbolista acudir a una terapia de pareja”, precisó el programa.

La producción recalcó que el exdefensor del Barcelona se negó a ir a terapia con Shakira y que, además, se fue a vivir solo a un apartamento en un exclusivo barrio de la capital catalana.

En España aseguran que Shakira se enteró del romance entre Piqué y Clara Chía por unas fotos - Foto: Instagram

Shakira le pidió a Pique fueran a terapia de pareja - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

La artista recibió emotiva serenata de cumpleaños, donde le cantaron famoso tema vallenato - Foto: Instagram @blogvallenato

Shakira festejo con toda su cumpleaños número 46 - Foto: Twitter

Esta no es la primera vez que sale a la luz pública que la colombiana mandó a vigilar a Gerard Piqué, ya que en junio del año pasado el programa El gordo y la flaca informó que esta habría contratado un equipo de detectives privados para que siguieran al futbolista.