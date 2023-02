Las fotos de Piqué junto a su amante que habría tomado detective que contrató Shakira

Shakira volvió a ser esta semana el principal foco de los medios de entretenimiento, debido a que el pasado 2 de febrero cumplió 46 años, una fecha que también fue bastante importante para Gerard Piqué, quien nació el mismo día que la cantante colombiana, pero con una década de diferencia.

Igualmente, mientras ambos famosos celebraban su natalicio de manera separada, se empezó a circular en varios portales cómo fue que la barranquillera habría descubierto que el exfutbolista le era infiel, algo que ninguno ha confirmado directamente hasta el momento.

Shakira sigue viviendo en Barcelona - Foto: @sueltalasopatv

Cuatro al día, reconocido programa de chismes español, aseguró recientemente que la cantante no solo se dio cuenta de que algo andaba mal con Piqué gracias una mermelada que dejaba en la casa, sino que también recibió información extra de otra persona.

De acuerdo con el espacio televisivo, la colombiana viajó a Estados Unidos a principios de 2022 para grabar el concurso Dancing With Myself y a su llegada se encontró con varias pruebas en contra del ibérico. Además, le entregaron unas fotos de este con la que sería su amante.

“Shakira aprovecha y contrata un detective, según supimos, era un fotógrafo de Barcelona. ¿Qué material encontró la cantante? Unas fotografías [de Piqué] con Clara Chía, que habrían hecho que la cantante le propusiera al futbolista acudir a una terapia de pareja”, precisó el programa.

La producción ibérica recalcó finalmente que el exdefensor del Barcelona se negó a ir a terapia con Shakira y que, además, se fue a vivir solo a un apartamento en un exclusivo barrio de la capital catalana.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado - Foto: getty images

La pareja habría pasado una fuerte crisis recientemente - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

Shakira sabía de la existencia de Clara Chía antes de separarse de Piqué - Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que sale a la luz que la colombiana mandó a vigilar a Gerard Piqué, ya que en junio del año pasado el programa El gordo y la flaca informó que esta habría contratado un equipo de detectives privados para que siguiera al futbolista.

El espacio televisivo también manifestó que la orden fue supuestamente vigilar al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 todas las noches, debido a que estaba “desatado” desde hace meses gastando grandes cantidades dinero en diferentes clubes nocturnos de Barcelona.

De acuerdo con el matutino de Univisión, los detectives habrían logrado el objetivo y consiguieron imágenes exclusivas de Piqué engañando a la colombiana. Sin embargo, puntualizó en aquel momento que esas postales nunca se conocerán públicamente.

Shakira contrató en primavera a un detective para seguir a Piqué y este le consiguió fotos del futbolista con Clara Chía



👉 https://t.co/5ADIwGx5my pic.twitter.com/9abj9S1f2b — 20minutos.es (@20m) February 2, 2023

Shakira habría visto unas fotos de Piqué y Clara Chía antes de separarse - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Clara Chía se ha dejado ver recientemente junto a Piqué - Foto: Europa Press

El fiestón de Shakira

Por otro lado, esta era la primera vez que la barranquillera celebraba su cumpleaños sin el exfutbolista, luego de 12 años de relación sentimental. Asimismo, como se había rumoreado, la cantante quiso celebrar su natalicio por todo lo alto, con un fiestón de los que marcan época.

A la reunión asistieron sus familiares, sus mejores amigos y sus seguidores, que se concentraron a las afueras de su casa en Barcelona para cantarle el cumpleaños feliz, justo antes de que el cielo se llenase de fuegos artificiales en honor a la colombiana.

La celebración contó con un completo catering, con cajas de vino, refrescos, numerosos canapés e incluso mesas de plástico plegables para que todo estuviese a mano para los invitados. Además, recibió varias tortas, entre ellas dos personalizadas que le regalaron dos famosos programas de televisión.

Shakira y su pastel de cumpleaños - Foto: @shakira

Este viernes, de igual manera, se conoció un video de la rumba que se llevó a cabo en el interior de la mansión de Shakira, quien estuvo rodeada de las personas que más la han apoyado durante los últimos meses.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a la artista colombiana bailar junto a uno de los asistentes a la reunión la canción ‘Rosalía’, la cual es interpretada por Juan Luis Guerra.

Shakira celebró con toda su cumpleaños número 46 - Foto: Twitter

Shakira saludando desde su balcón - Foto: Europa Press

Shakira no dudó en salir de su casa para agradecer el cariño de sus fans - Foto: Europa Press

Shakira desmiente relación con joven profesor de surf - Foto: AFP/LAGENCIA PRESS

A la entrada de su residencia, también llegaron decenas de fanáticos que, pletóricos, no dejaron de cantarle el feliz cumpleaños a la barranquillera, que se asomó bastante emocionada al balcón para agradecerles todo el cariño que le dan. Igualmente, salió a la puerta de su casa para saludarlos y agradecerles personalmente.

Uno de los invitados que más sorprendió a los reporteros fue Gorka Ezkurdia, el profesor de surf con el que se relacionó a la cantante hace unos meses. El joven no dudó en viajar de Cantabria a Barcelona para asistir a la reunión. No obstante, no respondió las preguntas sobre su amistad con la artista.