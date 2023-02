Piqué habría sido la razón por la que Shakira y Alejandro Sanz se dejaron de ver

Los fanáticos no dejaron pasar el acompañamiento del cantante a la colombiana en su cumpleaños.

Shakira acaba de llegar a sus 46 años y su celebración de cumpleaños ha sido noticia mundial, no solo porque logra esta edad en uno de los momentos más impactantes de su vida, pues su carrera se reactivó como nunca y su vida personal ha tenido un cambio tan drástico, como polémico.

Y es especialmente uno de sus amigos el que no ha pasado desapercibido en esta celebración de cumpleaños, pues este no solo le dejó un mensaje supremamente tierno y emotivo en sus redes sociales felicitando a la colombiana, sino que fue hasta su casa a acompañarla en el fiestón privado que Shakira montó, con juegos pirotécnicos y mariachis incluidos.

La cantante y el artista español siempre estuvieron en el centro de rumores sobre un supuesto romance. - Foto: Instagram @shakira

Este amigo tan amoroso e incondicional de Shakira es nada más y nada menos que Alejandro Sanz, cantante que ha estado en la vida de la barranquillera desde hace más 15 años, al punto que los dos han hecho canciones tan exitosas e inolvidables como ‘La tortura’, de ella, y ‘Te lo agradezco, pero no’, de él.

Estas canciones salieron en toda la mitad de la primera década de los 2000 y en esos años los dos cantantes eran inseparables, no solo en los escenarios, sino en su vida personal, pues los dos se frecuentaban y compartían momentos bellos en ambientes familiares y amistosos.

Sin embargo, llegó Piqué a la vida de Shakira y Alejandro Sanz se empezó a desvanecer hasta que no se volvió a ver ni por las curvas cerca de la barranquillera, tanto que muchos empezaron a especular sobre una posible pelea entre el intérprete de ‘Amiga mía’ y la cantautora de ‘Antología’.

La tortura fue la primera colaboración juntos. Foto: Twitter @alejandrosanz. - Foto: Foto: Twitter @alejandrosanz.

Pero la verdad era otra, porque Alejandro y Shakira nunca se pelearon, el que quería pelea era Piqué, pues según los fanáticos fue el catalán el que empezó a ponerle problema a su entonces novia por tanta complicidad con el cantante, lo que habría hecho que la colombiana, para evitar problemas, se alejara de su gran amigo.

Pero todo cambió luego del escándalo de la separación, la canción con Bizarrap y las tantas muestras de Shakira sintiéndose una loba libre, como el hacer fiesta con sus amigas celebrando la soltería o su reunión íntima de cumpleaños, a la que obviamente llegó Sanz y con una sonrisa pícara que no tuvo problema alguno en mostrar a los fanáticos y la prensa que estaba en la puerta de la residencia de colombiana siendo testigos de todo lo que sucedía en el festejo.

Shakira saludando desde su balcón. - Foto: Europa Press

Miles de fanáticos de inmediato hicieron eco de esa expresión del español en las redes sociales, dejando claro que él estaba dando un precedente sobre quiénes realmente valoran a la barranquillera y enviándole un mensaje directo a Piqué, mostrándole que al final fue él el que continuó firme con el Ferrari.

ALEJANDRO SANZ ACABA DE LLEGAR A LA CASA DE SHAKIRA PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS 😭😭😭 pic.twitter.com/eT6WHznOip — Bruno | fan account (@JLOAccess) February 2, 2023

“Estas cosas no pasaban cuando estaba con Piqué”, “Alejandro Sanz volvió a su casa ahora que no está Piqué”, “Otra razón para alegrarse porque ya no esté con Piqué, Sanz va a su casa ♥”, comentaron algunos cibernautas en las publicaciones de Alejandro Sanz felicitando a Shakira por su cumpleaños, al que también asistió el profesor de surf de la colombiana, a quien también han relacionado sentimentalmente con la cantante.

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️ pic.twitter.com/xPHgTFbxyc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2023

Otros que también terminaron en la casa de Shakira en la mitad de la fiesta fueron los mariachis que llegaron a la residencia de la intérprete de Hips Don’t Lie, sin ninguna pretensión más que cantarle Las mañanitas a la colombiana, quien obviamente escuchó, agradeció y luego tuvo la idea de invitarlos a pasar a su casa para que le dieran otra serenata privada, que se asume pagó y que tanto Sanz, como el profesor de surf, Tonino Mebarak y demás invitados de la fiesta pudieron disfrutar.