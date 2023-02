Papá de Shakira ingresará nuevamente al hospital; ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

El éxito que ha tenido la cantante colombiana Shakira con BZRP Music Sessions #53, el triunfo con una de las canciones más escuchadas e incluso ser la número uno en Spotify ha tenido un sabor ‘agridulce’ en los últimos días. Esto por cuenta del estado de salud de su papá, William Mebarak, quien -con 91 años- estaría a punto de ser hospitalizado.

El Confidencial informó, en exclusiva, sobre el nuevo quebranto de salud del padre de la artista, razón por la que esta misma semana no se descarta que sea internado en un centro particular de Barcelona, España. Según ese medio, la intervención quirúrgica estaba prevista para este lunes, pero se aplazó algunos días.

De acuerdo con El Confidencial, los ingresos de Mebarak a unidades médicas no han estado alejados durante su estancia en España. - Foto: Instagram @Shakira

Sin que de momento se haya conocido la jornada y día exacto en el que tendrá lugar el procedimiento, este puede seguir sujeto a nuevos aplazamientos, si se presenta alguna complicación médica. La salud de Mebarak ha estado permeada por algunas dificultades y, en particular, luego de su cumpleaños número 90, en septiembre de 2021.

Los quebrantos de salud

“Un empeoramiento rápido de su salud por el que ha estado ingresado en muchas ocasiones y que, de nuevo, le lleva directo a quirófano (...). Esperan que con la intervención mejore. Aunque sea un poco. Lo suficiente, nos dicen, para poder hacer las maletas y marcharse a Miami cuanto antes todos juntos. Junio debería ser la fecha límite”, compila el artículo de El Confidencial, cuya autora es Silvia Taulés.

Ese medio señaló que, en medio del escándalo que rodeó a la familia de la barranquillera cuando salió a la luz pública su separación de Piqué, Mebarak (quien también es escritor) tuvo una caída -en mayo- que derivó en que tuviera que ser hospitalizado.

Gerard Piqué y Shakira - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

A mediados de junio del año pasado, diarios como El Periódico confirmaron que había sido dado de alta. En ese entonces, la propia colombiana salió a desmentir los rumores que situaban su aparición en una ambulancia (en Barcelona) a una supuesta ‘crisis de ansiedad’, en el marco de las tensiones con el futbolista Piqué.

“Se trata de unas fotos que fueron tomadas cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos por su apoyo y cariño de siempre”, fue la publicación que hizo Shakira en sus redes sociales, acompañada de una fotografía con su papá.

De acuerdo con El Confidencial, los ingresos de Mebarak a unidades médicas no han estado alejados durante su estancia en España. Por ejemplo, en octubre de 2022 permaneció ingresado varios días y la familia de la artista pidió respeto, mientras se estaba a la espera de su evolución.

Campaña al ritmo de Shakira y Bizarrap

En medio del ‘furor’ que recientemente ha tenido el éxito de Shakira, las fuerzas de seguridad chilenas se viralizaron tras hacer una campaña de tránsito al ritmo de Sessions #53. En su cuenta oficial en Instagram, la entidad divulgó un video que tiene como fin concientizar a la población sobre el uso de dispositivos móviles a la hora de conducir.

En este, una policía de tránsito multa a un conductor que está chateando dentro de su vehículo. El individuo lee algo el mensaje: “¿Ley no chat? ¿Para quién es eso?”. La policía le responde cantando: “Pa’ tipos como tú”.

Hacen campaña de tránsito en Chile, con la canción de Shakira y Bizarrap - Foto: Instagram @carabchile Instagram @shakira

En la publicación de los Carabineros de la nación austral también se alude a a la canción: “Clara-mente al conducir no atento a las condiciones del tránsito, te arriesgas a que te “salpique” una multa, exponiéndote tú y a quienes te rodean a un accidente”.

Caricatura sobre Shakira y Piqué se hizo viral

La cantante colombiana Shakira y su expareja, el exjugador español Gerard Piqué, estuvieron de cumpleaños este jueves y, los seguidores de ambos, no pasaron por desapercibida este fecha, dado que durante los últimos meses ambos han sido noticia mundial por sus temas personales, y su ruptura.

A propósito de esta celebración de cumpleaños, el caricaturista Omar Momani hizo un dibujo animado que se volvió viral en las redes sociales.

Aunque el caricaturista Momani acostumbra a compartir contenido relacionado con fútbol, esta vez se dejó contagiar por el ‘boom’ mediático que ha tenido la colombiana y el exjugador, e hizo una caricatura animada donde pudo apreciar a Gerard Piqué conduciendo un Twingo y con la camiseta del Barcelona, mientras que la colombiana Shakira apareció en un Ferrari.

Además, en una parte del clip, Shakira hizo que explotara una torta de cumpleaños a Piqué en su rostro.

Shakira y Piqué podrían contraer matrimonio pronto tras 10 años de relación - Foto: Tomado de Instagram @shakira

El éxito de Shakira junto al productor Bizarrap sigue siendo el tema de moda en el mundo del entretenimiento y la escena musical tanto por popularidad de los artistas involucrados como por la historia que hay detrás de la letra plasmada en BZRP Music Session #53.

La nueva canción de Shakira sigue siendo tema de discusión en la esfera musical. - Foto: Captura de video/YouTube @Bizarrap

De hecho, hubo un par de comparaciones en la canción que resultaron llamativas y motivaron que ciertas marcas fueran tendencia en Twitter después de que la nueva canción viera la luz en semanas pasadas: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

El hecho es que, con base en la letra de su canción, la barranquillera dio a entender que el protagonista hizo una cambio en ‘retroceso‘, dejando atrás un deportivo de lujo (Ferrari) para pasar a algo más simple e “inferior” (Twingo).

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Si bien la canción no tiene nombres a detalle, la interpretación inmediata que han hecho los fans es que Shakira se refiere a ella misma como un Ferrari, mientras que asocia a Clara Chía Martí, actual novia de Piqué, con un Renault Twingo.

Clara Chía Martí y Shakira - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Marco Antonio Solís lanzó crítica a Shakira

El artista Marco Antonio Solis, quien se ha ganado el cariño del público con temas como Tu Cárcel y Si no te hubieras ido, cuestionó la canción en la que Shakira hizo catarsis frente a su historia con el exfutbolista español Piqué, el padre de sus dos hijos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera.

Marco Antonio Solís y Shakira - Foto: Cuenta en YouTube @Shakira y Getty Images, respectivamente.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

Shakira lanzó "Monotonía" el pasado 19 de octubre. - Foto: Instagram

Sin embargo, subrayó que muchas mujeres se han sentido identificadas con la canción de la colombiana. “Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero yo, personalmente, no sé si lo haría, no es mi perfil”, agregó.