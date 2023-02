Shakira lo va a contar todo sobre su relación con Piqué; así será su próximo álbum

La más reciente trilogía musical de Shakira (con los reguetoneros Rauw Alejandro, Ozuna y el productor Bizarrap) ha develado cómo fueron los últimos tiempos de su relación con el padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, con quien duró cerca de 12 años, en los que se mudó a España, país natal del hombre de 36 años.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Y es que versos como “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti [...] Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos [...] Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva’, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, y muchos otros, dan cuenta de qué era lo que estaba sucediendo realmente en la pareja.

La cantante y el exfutbolista le celebraron los ocho años a su hijo menor. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, rezan más versos de lo que muchos llamaron la ‘tiraera’ de Shakira, que hizo en colaboración con Bizarrap.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara... mente es igualita que tú. Pa’tipos como tú. A ti te quedé grande. [...], canta la colombiana refiriéndose a la nueva novia de Piqué, Clara Chía.

Shakira ya tiene una fórmula comprobada para convertir sus desamores en éxitos y ventas mundiales. - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

Sin embargo, de acuerdo con una fuente musical con la que el diario británico ‘The Sun’ pudo hablar, afirmó que “su próximo álbum definitivamente será un disco revelador y no tendrá reparos en dejar que todos sepan lo que sucedió”.

“Ella estaba trabajando en otro disco antes de tener sospechas sobre la infidelidad, por lo que esas canciones se están reescribiendo con nuevos finales para darles a los fanáticos una imagen más completa de la verdad”, agregó la fuente.

Shakira recibiendo un Grammy en 2011. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy) - Foto: Shakira

“Aquellos que han escuchado fragmentos dicen que combina latín, rock y hip hop y es más empoderador que enojado. Shakira también ha estado golpeando a su ex, ya que parece haber superado rápidamente su ruptura”, de acuerdo con lo que registró la prensa británica en Mirror.

El cumpleaños de Shakira y el de Piqué es el mismo día; así celebraron

Cabe recordar que el pasado 2 de febrero tanto la colombiana como el español celebraban su respectivo cumpleaños, por lo que la cantante hizo una fiesta por todo lo alto, mientras que el deportista optó por hacer algo más privado con su novia Clara Chías y sus familiares en casa.

Shakira no dudó en salir de su casa para agradecer el cariño de sus 'fans'. - Foto: Europa Press

A la fiesta que organizó la barranquillera asistieron grandes personalidades de la música como Alejandro Sanz, Rosalía, Beyoncé, el exfutbolista del Barça Patrick Kluivert y Beatriz Matallana, así como también asistió su profesor de surf, Gorka, según lo reveló la revista People en Español.

La colombiana fue sorprendida por una serenata que llegó hasta su casa. “Lo hemos pasado muy bien. Shakira ha estado muy simpática con nosotros, muy cercana, muy bonita, muy impresionante como siempre, tenemos fotos y todo”, apuntaba uno de los músicos.

Los cantantes son amigos de vieja data y se felicitan de forma emotiva en sus cumpleaños. Fotos: Instagram y Twitter @carlosvives. - Foto: Fotos: Instagram y Twitter @carlosvives.

El músico negó que les hubiesen obligado a firmar un contrato de confidencialidad, desvelaba qué canciones les pidió la cumpleañera: “Nos han pedido Cielito lindo, Las mañanitas, Sigo siendo el rey... ha bailado y disfrutado con cada canción”.

Carlos Vives y Shakira en el video de la canción 'La Bicicleta' - Foto: Cuenta de Instagram @carlosvives

Entre tanto, su coterráneo Carlos Vives, uno de sus mejores y más antiguos amigos, no solo de la música, sino de la vida. Su conexión con la costa Caribe colombiana los ha hecho inseparables, al punto de crear canciones juntos, como La bicicleta, éxito mundial que aún hoy suena.

Carlos Vives ya le había hecho uno de los mejores regalos que ha recibido Shakira en su vida y se lo entregó de forma virtual el 2 de febrero de 2022, durante una videollamada en la que Shakira terminó en lágrimas al ver el hermoso video y escuchar la letra sublime que Vives le creó.

El tema que le compartió este año incluía apartados dedicados a su padre, William Mebarak, estrofas que cuentan su paso por su colegio en Barranquilla y dedicatorias de amor y admiración por ser la artista musical más importante que ha tenido la historia de Colombia.